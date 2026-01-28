Compagnia dei Caraibi, ricavi 2025 in calo a 35-36 milioni di euro con riorganizzazione portafoglio

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso il 2025
con ricavi consolidati derivanti da vendite
in un range compreso tra 35,1 milioni e 36,1 milioni di euro, in diminuzione tra il 38,3% e il 36,6% rispetto al 31 dicembre 2024 (ricavi da vendite pari a 56,9 milioni).
L'andamento riflette gli effetti già comunicati della ridefinizione del portafoglio marchi
, che ha comportato l'uscita di brand rilevanti in termini di ricavi.
"I dati gestionali al 31 dicembre 2025 riflettono un esercizio di profonda transizione
, influenzato sia da un contesto di mercato ancora complesso e instabile, sia dalla riorganizzazione del portafoglio dei brand distribuiti - ha commentato il CEO Edelberto Baracco
- In questo scenario, Compagnia dei Caraibi ha proseguito con determinazione nel percorso di rafforzamento qualitativo del proprio portfolio brand, rimanendo focalizzata su marchi premium e over premium con solide prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo. In tale ottica si inserisce il già comunicato ingresso, a partire dal 1° gennaio, di Villa Massa e Licor 43, che rappresentano un ulteriore passo in avanti, coerente con il nostro posizionamento e con le competenze distintive di brand building del Gruppo".
"Parallelamente, nel corso del 2025 abbiamo portato avanti un'importante riorganizzazione interna
, finalizzata a rendere la struttura più efficiente, flessibile e coerente con le attuali dinamiche di mercato - ha aggiunto - Tale percorso rafforza la nostra capacità di penetrazione commerciale, migliorando al contempo l'efficienza operativa e il controllo dei costi. In questa direzione prosegue la nostra costante attività di consolidamento e arricchimento del portafoglio, con l'obiettivo di creare le condizioni per una crescita sostenibile e una progressiva valorizzazione della marginalità. Pur mantenendo un approccio prudente e selettivo, assicuriamo al contempo un'elevata flessibilità strategica e operativa in un contesto competitivo che resta sfidante".