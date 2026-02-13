Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 12 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 151,165 con prima area di resistenza vista a 155,863. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 149,599.
