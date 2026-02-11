IEG: "KEY – The Energy Transition Expo" riscrive l'agenda dell'energia

IEG (Italian Exhibition Group)

(Teleborsa) - Nello scenario attuale segnato da instabilità economiche e geopolitiche e con una competizione globale sempre più accesa, l'energia si conferma leva strategica per garantire indipendenza, sicurezza, autonomia e competitività all'Europa e al suo sistema industriale. Finanziare la transizione e controllare i costi dell'energia è una priorità, sia per i consumatori finali che per le imprese, in particolare per quelle energivore. In questo contesto,l'evento didi riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica in programmasi conferma la più importante piattaforma europea per le tecnologie, servizi e soluzioni integrate che stanno accelerando la decarbonizzazione."Con questa nuova edizione, consolidiamo il ruolo di KEY di hub globale della transizione energetica, aperto al confronto internazionale con player, operatori, Istituzioni e Associazioni da tutto il mondo, distinguendoci per una diversificazione e completezza espositiva che ci rende unici nel panorama degli altri eventi fieristici dedicati all'energia. Porteremo al centro l'Europa, restituendole il ruolo di primo piano che merita nella grande trasformazione in corso e valorizzando competenze industriali e tecnologiche e il patrimonio di soluzioni che già abbiamo in casa per costruire un futuro energetico sostenibile e competitivo", spiega"È con rinnovato interesse che guardo a questa nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, un appuntamento che ho seguito personalmente con attenzione negli anni e che oggi si conferma il cuore pulsante del dibattito sull'energia in Italia e in Europa. Non stiamo solo assistendo a una fiera di settore, ma a un vero laboratorio di innovazione energetica. Il percorso verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione richiede una sinergia totale tra istituzioni e imprese: KEY rappresenta la piattaforma ideale per accelerare quel cambio di passo necessario a rendere l'Italia un hub strategico del Mediterraneo per le rinnovabili e le nuove tecnologie verdi", dichiara"Per il GSE l'appuntamento annuale con KEY è un'occasione preziosa per mettersi in ascolto delle esigenze delle imprese e delle associazioni e raccontare strumenti, servizi e opportunità gestite dal GSE a supporto della transizione energetica, al fine di facilitare gli investimenti nel settore. In una fase in cui competitività e sostenibilità devono procedere insieme, il nostro impegno è accompagnare il sistema produttivo nell'accesso alle misure disponibili e nella realizzazione di progetti concreti, contribuendo a trasformare gli obiettivi della decarbonizzazione in occasione di sviluppo per il Paese", dichiarafarà una panoramica completa sui nuovi modelli di investimento e sulle soluzioni innovative per ridurre i costi in bolletta, mettendo a confronto istituti finanziari, EPC Contractor, aziende leader italiane e internazionali, Associazioni e Istituzioni. L'attenzione alsi riflette anche nell'offerta espositiva, con la presenza di un intero padiglione per la prima volta dedicato ad EPC Contractor e finanza, sempre più strategici per la realizzazione di grandi impianti rinnovabili e di storage utility scale, alla luce delle recenti aste del decreto FER-X e del nuovo meccanismo dell'Energy Release.Sono attesi più di 1.000 brand espositori, di cui circa il 32% dall'estero con una presenza significativa di aziende provenienti da circa 30 Paesi, e oltre 500 hosted buyer e delegazioni da circa 50 Paesi, grazie alla preziosa e costante collaborazione cone con ilPrevista, inoltre, la presenza di unacoinvolta in collaborazione con H2IT e il Clust-ER Greentech della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della partnership sull'idrogeno fra i due Paesi e come follow up della Missione di IEG all'EXPO di OSAKA.Per l'edizione 2026, KEY ha ampliato la superficie espositiva, raggiungendo circae occupando quasi interamente il quartiere fieristico di Rimini con 24 padiglioni, divisi in sette aree tematiche: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City. Il settore riservato al solare ha registrato la crescita maggiore, confermando la solidità del mercato e la maturità di questa tecnologia, con un'espansione significativa degli spazi dedicati ad EPC Contractor, all'agrivoltaico e alle aziende che si occupano di sistemi di fissaggio e montaggio degli impianti. In aumento anche la superficie riservata all'eolico, al cui interno è confermato il focusdedicato al ruolo dei porti come hub logistici per l'assemblaggio e la manutenzione dei parchi flottanti e per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno. Potenziata e riorganizzata l'area per l'efficienza energetica, pilastro di KEY nel suo ruolo di abilitatore della transizione, con una visione trasversale sulla decarbonizzazione sia in ambito industriale che dell'ambiente costruito: un luogo di scambio e crescita per approfondire sfide e opportunità, analizzare le più recenti proposte legislative a sostegno delle Energy Service Company, conoscere gli strumenti che favoriscono l'adozione di soluzioni innovative nel settore energetico e scoprire servizi e soluzioni per elettrificare i consumi, ottimizzare i processi produttivi e promuovere un uso intelligente delle risorse. Nei padiglioni riservati a questo settore, si inserisce il nuovo progettodi KEY 2026, uno spazio educativo e culturale che riprodurrà un edificio 100% smart, efficiente e sostenibile, per scoprire come vengono progettati, realizzati e misurati edifici sani ed energeticamente intelligenti. In programma, inoltre, la presentazione di uno studio di AGICI sulle traiettorie di decarbonizzazione dell'economia europea con particolare riferimento ai settori civile ed industriale, che proporrà una stima del contributo dell'efficienza energetica integrata con le fonti rinnovabili, quantificandone i benefici.In linea con le priorità dele con la crescente centralità del continente africano per la transizione energetica globale e nelle politiche energetiche e industriali europee, KEY mira a rafforzare la cooperazione tra Italia e Africa connettendo imprese, istituzioni e investitori per favorire la nascita di nuove sinergie. Due eventi a cura diin programma a KEY il 5 e il 6 marzo, saranno dedicati proprio all'autosufficienza energetica dell'Africa, focalizzandosi sulla crescita economica e sostenibile del continente, sul potenziale del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo e sulla necessità di potenziare gli strumenti di finanziamento per migliorare l'accesso all'energia elettrica. Inoltre, a KEY 2026 sarà presente per la prima volta l'areache accoglierà alcune Associazioni africane di settore provenienti da Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica, configurandosi come spazio dedicato al networking e agli incontri di business. In occasione della manifestazione e nell'ambito della collaborazione fra KEY eche avvia, finanzia e monitora progetti ad alto impatto sociale e ambientale – saranno installati tre lampioni solari in un villaggio del Malawi.Oltre 150 eventi, di cui 90 a cura dele 18 internazionali, comporranno il programma convegnistico di KEY: uno spazio di confronto aperto e strategico con contenuti di alta qualità, rigorosi e basati su dati ed evidenze scientifiche, dove mettere a sistema competenze, dati, know-how e best practice per accompagnare la transizione energetica. KEY 2026 sarà inaugurata mercoledì 4 marzo con una cerimonia di apertura alla presenza die della direttrice Sustainability, Technology and Outlooks della IEA-International Energy AgencyFra gli altrimercoledì 4 marzo ilcon la presentazione di uno studio realizzato da Althesys, che approfondirà il rapporto tra transizione e competitività delle imprese europee e italiane, con un focus specifico sull'Italia, sulla triade generazione-accumuli-reti e sull'evoluzione della domanda energetica. Lo stesso giorno è in programma la nuova edizione delche quest'anno punta i riflettori su temi di particolare attualità, come innovazione tecnologica, evoluzione normativa e futuro del fotovoltaico, in una giornata di dibattiti e approfondimenti con esperti, imprese e istituzioni.Giovedì 5 marzo sarà presentato ilin collaborazione conInoltre,organizzerà il convegno "con l'obiettivo di favorire nuovi modelli di collaborazione e ridurre le barriere esistenti alla realizzazione degli impianti rinnovabili.Lo stesso giorno ilconorganizza "Energia e Innovazione: la Cooperazione Internazionale del MASE per la Transizione Energetica" con l'obiettivo di analizzare le opportunità riservate al settore privato italiano e alla comunità scientifica, illustrando gli strumenti messi a disposizione dal MASE, le modalità di accesso ai bandi, i criteri di selezione e le possibili forme di collaborazione pubblico-privata nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Saranno inoltre presentate le iniziative prioritarie già avviate e le linee guida per la partecipazione attiva e qualificata del sistema Italia.Alla vigilia di KEY, martedì 3 marzo al Palacongressi di Rimini, sempre sul tema della finanza è in programma KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l'evento B2B organizzato da IEG in collaborazione con Elemens, volto a stimolare il networking e l'interazione fra le parti facilitando la stipula di contratti PPA (Power Purchase Agreements).In concomitanza con KEY, tornerà la nuova edizione di DPE – International Electricity Expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l'Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE, dedicata all'ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica.