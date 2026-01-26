Scuola: a breve aggiornamento Gps. I consigli Anief per non essere cancellati

"Con l’aggiornamento delle GPS
attendiamo a breve la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che avvierà le procedure. La bozza di ordinanza, mostrata dal Ministero ai sindacati prima di Natale, contiene una novità: la cancellazione dei docenti che non dovessero presentare domanda di aggiornamento/permanenza nelle GPS
e che, contestualmente, nel mese di luglio non producessero domanda di partecipazione alle supplenze". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Ricordiamo che la cancellazione interverrà solo nel caso in cui non vengano presentate entrambe le domande. Se si produce la domanda di aggiornamento/permanenza, si resterà in GPS anche senza partecipare alle supplenze.
Se invece si produce la domanda per le supplenze, si resterà comunque in GPS anche qualora non si presenti la domanda di aggiornamento o conferma della propria posizione.
Il sindacato ANIEF consiglia a tutti di presentare la domanda di aggiornamento
, che a breve sarà attivata: saranno disponibili 20 giorni di tempo per la compilazione, così da consolidare la propria posizione in GPS e decidere poi con calma, nel mese di luglio, se partecipare o meno alle procedure per le supplenze.
sul territorio nazionale per le consulenze sull’aggiornamento delle GPS", conclude Cozzetto.
