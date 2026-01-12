Aggiornamento Gae 2026 Anief ricorda termine presentazione domande 22 gennaio

"Il Ministero dell’Istruzione
lo scorso 8 gennaio
ha avviato le procedure di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Chi è inserito nelle graduatorie a esaurimento, o chi era inserito ed è stato cancellato per aver mancato uno degli aggiornamenti biennali, potrà presentare domanda su Istanze Online
entro il prossimo 22 gennaio alle ore 23:59
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Cosa sarà possibile fare? Aggiornare il proprio punteggio nelle graduatorie a esaurimento, chiedere eventualmente il trasferimento di provincia, il reinserimento in GAE per chi è stato cancellato per aver mancato un precedente aggiornamento e la permanenza in graduatoria a esaurimento. È infatti necessario effettuare comunque la compilazione della domanda per evitare di essere cancellati.
Al termine delle procedure di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, previsto per il 22 gennaio
, si avvierà poi la procedura di aggiornamento delle GPS, che sarà successiva e per la quale si attende ancora la pubblicazione dell’ordinanza. Il nostro sindacato ricorda che può fornire consulenza a tutti gli interessati. È possibile cercare le nostre sedi sul nostro sito
", conclude Cozzetto.
"