Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Si ampliano le perdite sul listino USA, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,09%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500, che retrocede a 6.906 punti, lasciando sul terreno lo 0,80%. In rosso anche il Nasdaq 100 (-1,44%) e l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,60%. Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori materiali (-2,69%), informatica (-1,51%) e beni industriali (-1,16%) sono tra i più venduti.

A tenere banco la nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, una decisione che molti investitori considerano ’hawkish’.

Alla domanda se Warsh si fosse impegnato a ridurre i tassi di interesse in caso di conferma, il presidente Trump, durante una conferenza stampa dallo Studio Ovale, ha risposto: "No, ma ne parliamo". "Certamente vuole tagliare i tassi", ha aggiunto Trump.
Inoltre, Kevin Hassett, il direttore del Consiglio economico nazionale, un tempo considerato il favorito per la nomina a prossimo presidente della Federal Reserve, ha dichiarato di avere "grande stima" per Warsh e di non vedere l'ora di lavorare con lui. "La Casa Bianca è estremamente fiduciosa che Kevin Warsh sia un ottimo candidato e che debba essere confermato il prima possibile, e tutte le risorse a nostra disposizione sono a suo sostegno e a sostegno di questo risultato", ha dichiarato Hassett a CNBC.

Intanto prosegue la stagione delle trimestrali con i conti, tra gli altri, di Verizon Communication e delle major petrolifere ExxonMobil e Chevron.

Sul fronte macroeconomico, a dicembre accelera la crescita dei prezzi alla produzione. Secondo il BLS, i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication (+9,99%), dopo i conti 2025 e la guidance per il 2026, Merck (+1,64%), Chevron (+1,16%) e Coca Cola (+0,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Express, che ottiene -3,57%. Si concentrano le vendite su 3M, che soffre un calo del 2,40%.

Vendite su Visa, che registra un ribasso del 2,27%.

Seduta negativa per Nike, che mostra una perdita del 2,02%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Charter Communications (+6,19%), Tesla Motors (+4,40%), T-Mobile US (+3,17%) e MicroStrategy Incorporated (+1,30%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su KLA-Tencor, che prosegue le contrattazioni a -13,80%.

Vendite a piene mani su AppLovin, che soffre un decremento dell'11,50%.

Pessima performance per Western Digital, che registra un ribasso del 10,93%.

Sessione nera per Take-Two Interactive Software, che lascia sul tappeto una perdita del 9,44%.

