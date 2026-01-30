Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Si ampliano le perdite sul listino USA
, con il Dow Jones
che accusa una discesa dell'1,09%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.906 punti, lasciando sul terreno lo 0,80%. In rosso anche il Nasdaq 100
(-1,44%) e l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,60%. Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori materiali
(-2,69%), informatica
(-1,51%) e beni industriali
(-1,16%) sono tra i più venduti.
A tenere banco la nomina da parte del presidente Trump di Kevin Warsh a prossimo presidente della Federal Reserve, una decisione che molti investitori considerano ’hawkish’.
Alla domanda se Warsh si fosse impegnato a ridurre i tassi di interesse in caso di conferma, il presidente Trump, durante una conferenza stampa dallo Studio Ovale, ha risposto: "No, ma ne parliamo". "Certamente vuole tagliare i tassi
", ha aggiunto Trump.
Inoltre, Kevin Hassett
, il direttore del Consiglio economico nazionale, un tempo considerato il favorito per la nomina a prossimo presidente della Federal Reserve, ha dichiarato di avere "grande stima" per Warsh
e di non vedere l'ora di lavorare con lui. "La Casa Bianca è estremamente fiduciosa che Kevin Warsh sia un ottimo candidato e che debba essere confermato il prima possibile, e tutte le risorse a nostra disposizione sono a suo sostegno e a sostegno di questo risultato", ha dichiarato Hassett a CNBC.
Intanto prosegue la stagione delle trimestrali con i conti, tra gli altri, di Verizon Communication
e delle major petrolifere ExxonMobil
e Chevron
.
Sul fronte macroeconomico
, a dicembre accelera la crescita dei prezzi alla produzione
. Secondo il BLS, i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Verizon Communication
(+9,99%), dopo i conti 2025 e la guidance per il 2026
, Merck
(+1,64%), Chevron
(+1,16%) e Coca Cola
(+0,65%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su American Express
, che ottiene -3,57%. Si concentrano le vendite su 3M
, che soffre un calo del 2,40%.
Vendite su Visa
, che registra un ribasso del 2,27%.
Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita del 2,02%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Charter Communications
(+6,19%), Tesla Motors
(+4,40%), T-Mobile US
(+3,17%) e MicroStrategy Incorporated
(+1,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su KLA-Tencor
, che prosegue le contrattazioni a -13,80%.
Vendite a piene mani su AppLovin
, che soffre un decremento dell'11,50%.
Pessima performance per Western Digital
, che registra un ribasso del 10,93%.
Sessione nera per Take-Two Interactive Software
, che lascia sul tappeto una perdita del 9,44%.