Vimi Fasteners, ricavi 2025 a 56,9 milioni (+1,4%)

(Teleborsa) - I principali dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025 di VIMI Fasteners
, società leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace ed altri, mostrano ricavi
complessivi consolidati con un valore di 56,9 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 56,2 milioni di Euro rilevati al termine dell’esercizio precedente (+1,4%).
Nonostante le criticità globali che hanno caratterizzato l’esercizio, a partire dall’introduzione dei dazi USA e dalla forte instabilità geopolitica rilevata negli ultimi 12 mesi, il Gruppo Vimi ha visto infatti un significativo incremento degli ordinativi
rispetto all’anno precedente (+10,6%), che ha dato consistenza al fatturato 2025. Come diretta conseguenza, il portafoglio ordini del Gruppo Vimi al 31 dicembre 2025, ammonta a 37,9 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 31,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2024.
Come già espresso in sede di redazione del bilancio semestrale chiuso al 30 giugno 2025, tutte le società del Gruppo Vimi hanno perseguito importanti attività di razionalizzazione dei costi e miglioramento dell’efficienza produttiva.
L’esercizio 2025 si chiude pertanto con un EBITDA
consolidato di 7,5 milioni di Euro (13,2% sul totale ricavi), in significativo incremento rispetto ai 6,4 milioni di Euro (11,3% sui ricavi) del 31 dicembre 2024.
La società, inoltre, afferma anche al 31 dicembre 2025 il trend di continuo miglioramento del livello di Indebitamento Finanziario Netto che, nonostante la sottoscrizione di nuovi contratti di affitto che hanno causato l’incremento di 3,3 milioni di Euro del debito contabilizzato secondo quanto richiesto dallo standard IFRS16, si riduce ad un ammontare di 19,6 milioni di Euro rispetto ai 20,7 milioni di Euro rilevati al 31 dicembre 2024.
I dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2025 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 marzo 2026 e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della società di revisione.
Il gruppo, infine, comunica che, in data odierna, Silvia Di Meo, membro interno dell’Organismo di Vigilanza (l’“OdV”), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente dell’OdV, con efficacia dal 15 marzo 2026, in seguito alla cessazione del suo rapporto di lavoro con la Società. L’OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2025, rimane al momento composto
da due membri, nelle persone di Ferdinando Del Sante e Paola Prati che ricoprono, rispettivamente, il ruolo di Presidente e componente dell'OdV.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente ad assumere ogni determinazione del caso.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Silvia Di Meo non detiene azioni della Società.