AATECH perfeziona l’acquisto della quota di minoranza in TERMO

AATECH

(Teleborsa) -, Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, ha acquisito in data odierna strumenti finanziari e azioni di classe B1 e C1 (che attribuiscono specifici diritti patrimoniali e amministrativi) corrispondenti al 29,43% circa del capitale sociale della società Termo Società Benefit, con sede in Fondi (LT).Termo è una società che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la sostenibilità (servizi ESG rivolti ad imprese ed istituzioni finanziarie e riqualificazione energetica di immobili).A seguito del predetto acquisto, AATECH è ad oggi titolare di una partecipazione complessiva di minoranza in Termo pari al 44,29% circa del capitale sociale, in parte detenuta direttamente e in parte tramite intestazione fiduciaria.La società precisa, in una nota, che l'acquisizione costituisce operazione significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, senza tuttavia superare le soglie previste in materia di reverse takeover; essa non comporta variazioni dell’area di consolidamento di AATECH e non è posta in essere con parti correlate.Il, che sarà versato per cassa mediante l'utilizzo di mezzi propri dell'Emittente, è pari a euro 800.000,00, suddiviso in due tranche (la prima, pari a euro 300.000,00, da versare per cassa entro il 31 gennaio 2026; la seconda, per il residuo importo di euro 500.000,00, da versare sempre per cassa entro il 1° dicembre 2026), oltre a un ulteriore eventuale importo, per cassa, a titolo di corrispettivo eventuale (c.d. earn out), che dovrà essere versato, ove dovuto, al verificarsi dei presupposti individuati nel contratto di acquisizione entro il 31 luglio 2029.Tale corrispettivo complessivo è stato liberamente determinato a seguito di trattative con i venditori sulla base delle informazioni disponibili e secondo metodologie di generale accettazione.In linea con la prassi di mercato per queste tipologie di operazioni, è prevista una(c.d. clausola anti-embarassment), qualora, entro 24 mesi, AATECH dovesse procedere all’acquisto di ulteriori partecipazioni in Termo da altri soci della stessa Termo a un prezzo superiore a quello definito con i venditori.Infine, il contratto d'acquisto prevede dichiarazioni e garanzie e connessi obblighi di indennizzo a carico delle parti.Per effetto dell'operazione di acquisizione della suddetta partecipazione di minoranza, che viene acquisita con l’obiettivo del mantenimento nel lungo periodo, non si prevedono impatti significativi sul bilancio d’esercizio 2026 né sul piano industriale di AATECH e, come detto, non vi sono variazioni dell’area di consolidamento di AATECH., ha dichiarato: "tale investimento di minoranza rappresenta un’ottima opportunità di valorizzazione nel lungo periodo e un’immediata, che ben si coniugano ai valori di AATECH; in particolare l’esperienza di Termo nella gestione di servizi complessi per il mondo dei financial service aggiunge un immediato valore all’intera offerta di servizi di AATECH".