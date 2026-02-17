Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato +0,02%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,619. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,6185. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)