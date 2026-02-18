Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Modesto guadagno per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza di poco a +0,25%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31.670,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 32.176,1, mentre il primo supporto è stimato a 31.165,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
