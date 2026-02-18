Milano 11:54
46.347 +1,27%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 11:54
10.667 +1,05%
Francoforte 11:54
25.224 +0,90%

Banca Aidexa, ricavi n forte crescita e risultato positivo nel 2025

Banche, Finanza
Banca Aidexa, ricavi n forte crescita e risultato positivo nel 2025
(Teleborsa) - Banca AideXa annuncia ricavi in crescita per il 2025 ed un risultato positvo, rispettando la promessa di raggiungimento pieno di un breakeven.

I ricavi hanno raggiunto i 42 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto ai 29 milioni del 2024, grazie ad un operativo incardinato su innovazione, IA ed un approccio "digitale dolce", capace di combinare velocità, semplicità e consulenza dedicata. La banca conferma anche una solidità patrimoniale, con un total capital ratio del 24% che abilita AideXa a continuare nella propria crescita futura a sostegno delle piccole imprese.

Dalla sua nascita, AideXa ha raggiunto oltre 7.000 imprese e superato 2.500 conti correnti aperti per oltre 20.000 depositanti privati, mentre lo stock complessivo di credito nel 2025 è cresciuto del 40%.

La vocazione digitale della banca è confermata dal fatto che, nell’ultimo anno, quasi un cliente su quattro è stato acquisito tramite processi self-service, segno di un utilizzo sempre più maturo dei canali online e della capacità della piattaforma di offrire un’esperienza fluida e immediata.

"Questo progresso è particolarmente rilevante in un contesto di desertificazione degli sportelli bancari", afferma Banca AideXa, aggiungendo che il suo modello full digital "permette di superare i limiti geografici degli istituti tradizionali".

Nel 2026, AideXa conta anche di rafforzare la propria rete commerciale e le partnership strategiche, ampliando la presenza sul territorio attraverso collaborazioni con mediatori, confidi, agenti e operatori finanziari. La banca continuerà inoltre a investire nello sviluppo tecnologico e nell’ampliamento dell’offerta, con nuove soluzioni dedicate ai crediti IVA, l’introduzione di prodotti assicurativi di protezione e l’evoluzione delle applicazioni di agentic AI a supporto della richiesta dei finanziamenti, della valutazione del credito e della gestione delle operations, con l’obiettivo di rendere i processi sempre più efficienti e scalabili.

Il Ceo Marzio Pividori ha confermato "continueremo a investire in tecnologia e nelle partnership strategiche sul territorio per portare un credito sempre più accessibile alle imprese che fanno crescere il Paese".

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della solidità con cui stiamo crescendo. - ha aggiunto Roberto Nicastro, Presidente e Co-Founder - L’intelligenza artificiale è il cuore del nostro modo di fare banca, ed è la combinazione tra tecnologia e vicinanza alle persone a renderci davvero distintivi. Guardiamo al futuro con ambizione, continuando a sostenere le micro e piccole imprese con responsabilità, visione ed anche adeguata prudenza".

Condividi
```