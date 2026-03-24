Growens, la perdita si riduce a 2,3 milioni di euro nel 2025. Ricavi +4%

(Teleborsa) - Growens , società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i dati consolidati mostrano un ritorno alla crescita dei ricavi (+4%) nell'esercizio 2025, a 77,4 milioni di euro, rispetto al 2024 (74,5 milioni); e un EBITDA nuovamente positivo, a 2,5 milioni di euro, rispetto a -0,1 milioni nel 2024. Questo risultato è trainato dall'incremento del Gross Profit per 2,8 milioni di euro rispetto al 2024 (+16%), che ha portato a un miglioramento di circa 3 punti percentuali dell'incidenza sui ricavi. Il risultato netto è negativo per circa 2,3 milioni di euro (contro i -2,5 milioni dell'anno prima).



"I risultati dell'esercizio 2025 evidenziano un sano Gross Profit di circa il 27% e marginalità operative in consistente miglioramento, grazie alla crescita di Agile Telecom e ai recuperi di marginalità di Beefree", ha commentato Matteo Monfredini, presidente e fondatore di Growens.



La Business Unit Agile Telecom ha prodotto i ricavi più consistenti in valore assoluto, pari a 61,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 2%. La Business Unit che ha realizzato il maggior tasso di crescita è Beefree, con un incremento del 24% in valuta locale ovvero 18% al netto dell'effetto del cambio USD/Euro, attestandosi a circa 15 milioni di euro. I ricavi realizzati all'estero rappresentano il 73% (-5% rispetto all'esercizio 2024) del totale, mentre i ricavi ricorrenti superano il 19% (+17% rispetto all'esercizio 2024).



"Il 2025 e l'inizio del 2026 sono caratterizzati da uno scenario economico e geo-politico profondamente instabile - ha aggiunto Nazzareno Gorni, AD e fondatore di Growens - Nella complessità e nella dinamicità del contesto di mercato, il management team di Growens continua a focalizzarsi sull'innovazione e sul mantenimento di una strategia flessibile, volta a cogliere tutte le opportunità di sviluppo, nel rispetto delle previsioni condivise con il mercato".



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2025 è negativa (cassa) per oltre 11 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto alla posizione di cassa pari a 13 milioni al 31 dicembre 2024.







(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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