Gefran, ricavi in crescita ma margini in calo nel 2025, cedola di 0,43 euro

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, nelha registratopari a 139 milioni di euro, in crescita del 4,8% rispetto ai 132,6 milioni del 2024. L’incremento include il contributo dell’, entrata nel perimetro di consolidamento da aprile 2025 per un valore complessivo di 1,6 milioni; al netto di tale operazione, lasi attesterebbe al 3,6%. L’andamento deiha inciso negativamente sui ricavi di circa 1,9 punti percentuali.Il Margine Operativo Lordo () è positivo per 22,4 milioni, pari al 16,2% dei ricavi, rispetto ai 23,1 milioni registrati alla chiusura del 2024 (pari al 17,4% dei ricavi). Il maggiore valore aggiunto generato dai volumi di vendita non è stato sufficiente a compensare l’incremento dei costi operativi, determinando una lieve flessione dell’EBITDA pari a 0,6 milioni.Ilè positivo per 9,9 milioni (7,1% sui ricavi) e si confronta con il risultato positivo di 11,1 milioni dell’esercizio precedente (8,4% sui ricavi), registrando una flessione di 1,3 milioni.Gliammontano a 9,4 milioni (6,4 milioni nel 2024) e riguardano principalmente i reparti produttivi, le attività di ricerca e sviluppo e il rinnovo dei fabbricati che ospitano gli stabilimenti del Gruppo. Laal 31 dicembre 2025, è positiva e pari a 32,8 milioni, mentre il dato di fine 2024 era positivo per 34,2 milioni.Il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 aprile, di distribuire unper ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l’importo occorrente, dell’utile netto dell’esercizio. Il dividendo sarà pagato dal 6 maggio."I risultati conseguiti nel 2025 confermano ladi Gefran, con ricavi in crescita, una posizione finanziaria solida e una domanda resiliente, alimentata in particolare dal business Sensori e dall’espansione nei mercati asiatici. Gli investimenti industriali, l’innovazione di prodotto e le acquisizioni tecnologiche hanno ulteriormente rafforzato il posizionamento competitivo del Gruppo,sostenuti da una generazione di cassa positiva.", ha commentato l'E ha aggiunto: "Guardando al 2026, proseguiamo con determinazione nel nostro percorso di sviluppo: puntiamo ad accelerare la crescita nei mercati, valorizzare sempre più il capitale umano e rafforzare la capacità produttiva, con l’obiettivo di sostenere nel tempo crescita e redditività. Sebbene l’avvio dell’anno mostri una, ci attendiamo unconin termini di, pur surispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente".