Ineos Group, downgrade di S&P a "B+" per maggiore leva finanziaria prevista

S&P Global Ratings

(Teleborsa) -hada "BB-" ilsu, uno dei maggiori produttori chimici al mondo e un attore significativo nel mercato del petrolio e del gas.L'agenzia di rating afferma che le, tra cui la debolezza della domanda, i costi elevati, le importazioni competitive in Europa, la bassa domanda e la pressione sui prezzi nelle Americhe e l'eccesso di offerta nel mercato asiatico, hanno portato a rivedere le ipotesi per il settore, al punto da non prevedere una ripresa sostenuta dei tassi operativi e dei margini prima del 2028.(gruppo composto da quattro principali aziende petrolchimiche di Ineos: Styrolution, Inovyn, Aromatici e Acetili) e le prospettive più pessimistiche per il settore hanno portato S&P a rivedere le ipotesi di base per le entità petrolchimiche di Ineos, con un impatto negativo sugli indicatori di credito dell'intero gruppo.Ora S&P considera Ineos Group Holdings e Ineos Quattro come controllate altamente strategiche di Ineos Ltd. perché ritiene che la ridotta affidabilità creditizia della capogruppo e il differenziale di indebitamento della capogruppo rispetto alle controllate valutate si traducano in unaL'indicala possibilità di ulteriori declassamenti qualora i coefficienti di credito della capogruppo Ineos Ltd. dovessero peggiorare oltre le attuali aspettative, ad esempio a causa di un ulteriore ritardo nella ripresa del mercato oltre il 2028, di minori risparmi sui costi nel 2026 o di un avvio del Project One più lento del previsto nel 2027, il che potrebbe portare a un aumento della leva finanziaria e a un peggioramento del flusso di cassa libero negativo per un periodo più lungo del previsto.