OPA Zinc BidCo Tinexta, periodo di adesione al via il 23 febbraio

Tinexta

(Teleborsa) -ha reso noto cheharelativo all’OPA obbligatoria promossa su massime 19.573.795 azioni di, pari al 41,46% del relativo capitale sociale, ossia corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Tinexta, dedotte le 17.777.695 azioni già di titolarità dell’Offerente (37,66% del capitale sociale) e le 8.540.265 azioni detenute da Tecno Holding (18,09% del capitale sociale), persona che agisce di concerto con l’Offerente.Ilall’Offerta, concordato con Borsa Italiana,, salvo eventuali proroghe. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il 27 marzo 2026, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta unper ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.