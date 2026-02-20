Milano 9:11
Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/02/2026

Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,14%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 155,75, mentre i supporti sono stimati a 153,445. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 158,055.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
