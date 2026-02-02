Rebirth, valore della produzione in crescita del 23% nel 2025

Rebirth

(Teleborsa) -, società italiana quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 5.760.620 euro, in crescita rispetto ai 4.699.460 euro dell'esercizio 2024 (+23%).La società parla di un dato significativo non solo per l'incremento assoluto, ma anche per il: mentre i dati 2024 si riferivano esclusivamente alla capogruppo Rebirth S.p.A., il 2025 rappresenta il primo anno di rendicontazione consolidata, con l'ingresso formale di realtà come UMCI (mediazione creditizia), Motus (manutenzione tecnica), Rebirth Hospitality (turismo) e Rebirth Canarie. Viene tuttavia evidenziato che, pur non essendo consolidate nel 2024, le società oggi parte del Gruppo non generavano ancora a quella data volumi economicamente rilevanti. Di conseguenza, "il confronto resta significativo anche dal punto di vista della sostanza economica".Il 2025 registra una, che salgono a 5.740.087 euro, più che raddoppiando rispetto al dato 2024 (2.789.236 euro, riferito alla sola Rebirth S.p.A.). La capogruppo Rebirth S.p.A. ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 3.899.783 euro, le cui componenti principali sono state: la cessione di immobili selezionati come parte integrante della strategia di rotazione degli asset; l'incremento del volume degli immobili locati; l'avanzamento dei cantieri previsti dal piano industriale, che hanno prodotto ricavi progressivi.Per il, Rebirth punta a consolidare la marginalità operativa, completare l'integrazione delle controllate, e valorizzare gli asset e le iniziative in pipeline, tra cui iniziative construction, hospitality e altri investimenti.