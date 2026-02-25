Borse europee positive con focus sulle trimestrali. A Milano bene le banche

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con i movimenti dei singoli titoli guidati dai risultati trimestrali
. Spiccano i rossi di Campari
, penalizzata dal "read-across
" con la rivale britannica Diageo
, e di Leonardo
, su cui c'è un effetto "sell on news" visti i risultati positivi. Debole TIM
, dopo l'annuncio ieri sera dei risultati e del piano di buyback, con l'AD che ha annunciato
che il capital market day è previsto dopo estate. Bene Saipem
dopo risultati del quarto trimestre migliori delle attese.
Sul fronte macroeconomico
, Eurostat ha comunicato
che il tasso di inflazione
annuo dell'area euro
è stato dell'1,7% a gennaio 2026, in calo rispetto al 2,0% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,5%. L'inflazione annua dell'Unione europea è stata del 2,0% a gennaio 2026, in calo rispetto al 2,3% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,8%.
Negli Stati Uniti
, il discorso sullo stato dell'Unione di Donald Trump
di ieri ha assunto
la forma di un discorso molto lungo (circa 1 ora e 48 minuti, un record moderno), costruito per rilanciare il suo primato economico - basso costo della vita, mercato del lavoro, mercato azionario - e per difendere il suo programma di "accessibilità", respingendo al contempo le critiche dell'opposizione sul divario tra questa narrazione e il sentiment delle famiglie. Nella parte centrale del discorso, Trump ha rilanciato l'impegno sui dazi dopo la decisione della Corte Suprema di invalidare le sue misure di emergenza: ha definito la sentenza "molto infelice", ha annunciato una nuova sovrattassa globale (10% e forse 15%) tramite altre vie legali, ha affermato di poter procedere senza il Congresso e ha sostenuto la controversa argomentazione secondo cui le entrate tariffarie potrebbero un giorno "sostituire" l'imposta sul reddito.
Riguardo alla politica monetaria
statunitense, Austan Goolsbee
(non votante) della Fed di Chicago ha assunto una posizione decisamente aggressiva, sottolineando la necessità di vedere chiari progressi sull'inflazione prima di sostenere ulteriori tagli dei tassi. Il suo dissenso, espresso già a dicembre, a mantenere i tassi invariati sottolinea la sua posizione di uno dei partecipanti più aggressivi della Fed. Raphael Bostic
(non votante) della Fed di Atlanta ha sottolineato la resilienza dell'economia agli shock commerciali dello scorso anno e all'attuale crescita trainata dall'intelligenza artificiale, sostenendo una politica "leggermente restrittiva", pur avvertendo che la ripresa dell'inflazione potrebbe giustificare aumenti dei tassi.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.181,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,91 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +59 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,31%. Tra le principali Borse europee
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,43%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dello 0,91%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,33%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dello 0,95% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.814 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,46%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, tonica Mediobanca
che evidenzia un bel vantaggio del 3,62%. In luce Banca MPS
, con un ampio progresso del 3,38%. Andamento positivo per Fineco
, che avanza di un discreto +3,37%. Ben comprata Prysmian
, che segna un forte rialzo del 3,26%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -3,42%. Soffre Brunello Cucinelli
, che evidenzia una perdita del 2,02%. Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento dell'1,96%. Piccola perdita per Fincantieri
, che scambia con un -0,88%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+3,58%), Sesa
(+2,65%), Comer Industries
(+2,51%) e Webuild
(+2,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -1,84%. Tentenna Alerion Clean Power
, che cede l'1,31%. Sostanzialmente debole CIR
, che registra una flessione dell'1,24%. Si muove sotto la parità GVS
, evidenziando un decremento dell'1,05%.