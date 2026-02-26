Milano 17:06
47.359 +0,40%
Nasdaq 17:06
24.960 -1,46%
Dow Jones 17:06
49.501 +0,04%
Londra 17:06
10.840 +0,31%
Francoforte 17:06
25.270 +0,37%

USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 20 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 20 febbraio su base settimanale (WoW) -52 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -144 Mld piedi cubi (la previsione era -36 Mld piedi cubi).

