Brescia: il terziario chiude il 2025 in crescita

(Teleborsa) - Nel, attestatosi a, in moderato aumento rispetto a quanto rilevato nei tre mesi precedenti (112). I livelli di fiducia misurati a fine 2025 si posizionanoe poco sotto quelli dello stesso periodo del 2023 (121), all’interno di un contesto di graduale rasserenamento del quadro economico generale, rafforzato dai sempre più frequenti segnali di superamento della fase più critica del ciclo.A evidenziarlo sonoQuanto riscontrato in ambito locale appare nel complesso coerente con l’evoluzione del settore a livello nazionale, dove l’indice PMI riferito al comparto dei servizi si è attestato, per tutto il trimestre, abbondantemente al di sopra della soglia di neutralità, addirittura raggiungendo nel mese di novembre il valore più elevato negli ultimi due anni e mezzo. Allo stesso tempo,che negli ultimi mesi contraddistinguono l’industria manifatturiera del territorio, con cui le realtà del terziario intrattengono storici e consolidati rapporti di fornitura.Il 2026 parte con degli spiragli positivi e qualche buon movimento che si inizia a registrare anno su anno – commenta–. In particolare, al comparto Terziario fa oggi riferimento circa il 26% delle posizioni lavorative aperte, divise tra ICT (9,2%), Vendite/Sales/GDO (11,0%) e TLC (5,8%). Parallelamente continuano a essere molto ricercati i profili tecnici (manutenzione meccanica, elettrica), anche in ambito anche automotive, per quanto il settore resti timido. Nell’attuale contestoche sia regolata da un sistema formativo continuo di persone motivate e stimolate da contratti sempre più orientati al benessere e al welfare.”"Il Settore Digitale ha dimostrato di saper reagire con slancio alla compressione subita nel corso del 2025 – aggiunge–. Le imprese bresciane del comparto sono, infatti, nel pieno di una trasformazione dei servizi erogati, una trasformazione indotta dalle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale, sostenuta da una domanda che si sta dimostrando robusta e meno condizionata dalle tensioni geopolitiche".Nel dettaglio, per quanto riguarda i giudizi espressi dalle aziende rispetto aiil, con un saldo positivo (+27%) tra coloro che hanno dichiarato variazioni in aumento e in diminuzione;ill’: le aziende che hanno segnalato una crescita dei propri collaboratori sono il 19% in più rispetto a quelli che dichiarano una flessione;, per l’83% delle aziende rispondenti i prezzi non sono variati (saldo netto pari a +11%).Le prospettive per i mesi a venire appaiano nelil, con un saldo positivo del 25% a favore degli ottimisti rispetto ai pessimisti;descrivono uno scenario incoraggiante, con un possibile ulteriore rafforzamento dell’attività;, a indicazione che, nel prossimo futuro, una fase rialzista è ritenuta verosimile.Con riferimento alle prospettive generali dell’economia italiana,, mentre il 17% del campione esprime un orientamento più pessimistico.L’evoluzione complessiva dell’indice sul clima di fiducia delle imprese del settore terziario