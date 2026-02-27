Milano 11:24
47.479 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:24
10.899 +0,48%
Francoforte 11:24
25.331 +0,17%

Migliori e peggiori
Melrose Industries in discesa a Londra
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano in perdita del 12,47%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,149 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,307. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,011.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
