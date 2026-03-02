Milano 17:05
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6234, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6201. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6267.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
