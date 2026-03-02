Milano 17:08
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,03%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 156,287. Primo supporto a 156,027. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 155,913.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
