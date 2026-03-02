Duferco Group, accelerano i ricavi nel 2025 su espansione volumi negoziati e distribuiti della Divisione Energia

(Teleborsa) -nell'esercizio 2025, chiuso al 30 settembre 2025, ha registratopari a 26,9 miliardi di dollari,rispetto ai 18,4 miliardi del 2024, grazie principalmente all’espansione deie a incrementi significativi nelle, in un contesto di prezzi sostanzialmente stabili e bassa volatilità.Lodel Gruppo rimane solido, con undi circa 1.025 milioni e undi 1,56. L’è salito a 1.095 milioni, mentre lasi mantiene robusta a 690 milioni.L’del Gruppo si è attestato a 86,8 milioni, in deciso calo dai 152,4 milioni dell’esercizio precedente per effetto delladopo gli anni eccezionali precedenti, unitamente alle persistentiglobali ed europei.Nelha riportato un utile netto di 70,6 milioni di dollari, confermando la solidità del modello diversificato che integra energia convenzionale e rinnovabile, crediti di carbonio e asset verdi. Nonostante la normalizzazione dei margini e l’aumento della concorrenza, isono cresciuti a 22,3 miliardi, trainati dall’espansione dei volumi di gas, LNG ed energia elettrica. È inoltre stata ampliata la presenza globale della società, con sedi in Svizzera e Singapore, consegnando 41 carichi di LNG e rafforzando la base di controparti oltre i confini europei. Gli investimenti nella transizione energetica sono proseguiti, con la creazione di una controllata a Copenaghen dedicata allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia a batteria e l’apertura di un ufficio a Madrid per entrare nei mercati spagnoli dell’energia rinnovabile e del LNG. Negli Stati Uniti, DXT Commodities North America ha generato un utile netto di 10,5 milioni di USD, dimostrando la capacità di valorizzare il portafoglio diversificato anche in mercati volatili.Il, operante in Italia, Grecia, Spagna e Macedonia del Nord, ha ottenuto undi 47,7 milioni di dollari, confermando un anno di forte crescita. La divisione retail ha aumentato il numero di clienti e punti di prelievo, con una crescita complessiva del 25%, mentre il trading all’ingrosso e le operazioni di fornitura elettrica e gas naturale hanno mantenuto risultati solidi. Parallelamente, gli investimenti in energie rinnovabili e sistemi di accumulo hanno proseguito con successo, con nuove autorizzazioni per impianti fotovoltaici e eolici e l’avvio di progetti agrivoltaici nell’ambito del PNRR. L’impianto a turbina a gas di Giammoro ha operato a piena capacità, assicurando ricavi fissi e servizi di flessibilità al sistema elettrico. Inoltre, la rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e la produzione di biomassa legnosa hanno consolidato ulteriormente le attività sostenibili della divisione.Per quanto riguarda il, il contesto macroeconomico, già debole nel 2024, ha subito una causa dell’acuirsi delle tensioni commerciali, dei persistenti conflitti geopolitici e della domanda globale contenuta, generando un ulteriore livello di incertezza per l’attività industriale. In questo contesto sfidante, il mercato europeo dell’acciaio è rimasto particolarmente colpito, ancora penalizzato da una domanda debole nei principali settori manifatturieri e dagli effetti indiretti delle misure commerciali statunitensi., sostenuta da un miglioramento delle condizioni macroeconomiche, da investimenti infrastrutturali programmati, da una diminuzione dell’inflazione, dall’attesa di un allentamento delle politiche monetarie e dell’effetto delle politiche europee di supporto al settore (salvaguardia e CIBAM).In questo scenario caratterizzato da una, la Divisione Produzione e Distribuzione Acciaio, rappresentata in Italia da Duferco Travi e Profilati, ha mantenuto una performance operativa solida grazie alla diversificazione geografica, alla gestione disciplinata dei costi, all’ottimizzazione del capitale circolante e al raggiungimento delle performance di produttività, registrando un risultato operativo (EBITDA) positivo pari a 18,5 milioni di USD. Tuttavia, al netto degli ammortamenti e degli oneri finanziari il risultato è stato negativo per 23,4 milioni di USD.sono rimasti stabili a 1,7 milioni di tonnellate, mentre la strategia commerciale si è adattata rapidamente ai cambiamenti dei flussi internazionali e alle misure di difesa commerciale. Gli investimenti hanno riguardato l’efficienza industriale, la riduzione dell’impronta ambientale e l’ottimizzazione logistica.Il Gruppo ha ampliato la propria presenza nelattraverso l’, entrando nel mercato Solar EPC e nella fornitura di solar tracker. Nei sei mesi successivi all’acquisizione, Comal ha contribuito con un utile netto di 2,5 milioni di dollari, beneficiando della crescita del mercato fotovoltaico globale e del forte sviluppo dei progetti utility scale in Italia.Nel, la quota del 50% dellaha contribuito con un utile netto di 11,9 milioni di dollari, con ricavi pari a 356 milioni e un patrimonio netto consolidato cresciuto a 354 milioni. La società ha rafforzato le partnership strategiche, ampliato la flotta e sviluppato iniziative di supply chain end-to-end, consolidando la propria leadership nei settori cementiere, trasporto bestiame e soluzioni logistiche integrate.“Guardando al 2026, prevediamo una, cone un c. La domanda mondiale di acciaio è attesa in crescita dell’1,3%, con l’Europa al +3,2%. Il laminatoio di San Zeno ha già raggiunto solide performance tecniche, con benefici in termini di costi e qualità del servizio. Nel settore energetico continueremo a crescere ampliando il trading, sviluppando rinnovabili e sistemi di accumulo, consolidando la piattaforma MATRIX in Brasile e rafforzando il portafoglio retail in Italia. Nel fotovoltaico, nuovi incentivi e progetti utility scale sosterranno la domanda e apriranno ulteriori opportunità di sviluppo”, ha affermato