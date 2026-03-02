The Italian Sea Group, avviata due diligence forensic e interlocuzioni con sindacati e banche

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 26 febbraio 2026, ha preso atto - sulla base di una prima analisi condotta dall'Amministratore Delegato unitamente ai consulenti incaricati - del fatto che la Società ha sostenutosignificativi costi extra budget nell’esecuzione delle commesse.Ciò, spiega una nota, è stato reso possibile dal fatto che un gruppo di soggetti ha posto in essere un sistema atto adal budget autorizzato per ciascuna commessa. Il perimetro del gruppo e l’identità di tali soggetti, ad oggi parzialmente definiti, sono in corso di definitivo accertamento nell'ambito della due diligence forensic.L'ammontare complessivo deiverrà definito con precisione a valle della due diligence forensic.Dalle prime risultanze degli approfondimenti compiuti dalla Società, si legge, è altresì emerso che tra i soggetti coinvolti nelle irregolarità contestate figurano, tra gli altri, alcune figure apicali dell’azienda, tra l’altro dichiaratesi autori e responsabili di azioni compiute a totale insaputa dell’Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo.L’Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio di Amministrazione che la Società ha già provveduto ad inviare formali lettere di contestazione disciplinare, in alcuni casi con sospensione cautelativa, ai responsabili individuati ad oggi.avente ad oggetto tutta la gestione delle commesse in essere, il modello di controllo interno nonché la gestione finanziaria. L’attività avrà una durata stimata per la prima fase preliminare di sei settimane per poi estendere successivamente i campionamenti nei due mesi seguenti anche sulla base delle evidenze che emergeranno. KPMG produrrà un report preliminare ‘red flag report’ dopo sei settimane da consegnare al CdA e basato su un campione di commesse.Dalle analisi preliminari si evidenzia che una parte significativa dei costi extra budget sembrerebbe tuttavia già essere transitata a conto economico nel corso dei precedenti esercizi, mentre il residuo sulle commesse a finire sarà ordinariamente stanziato a Bilancio, secondo i principi contabili. Le tempistiche definitive per la rendicontazione contabile e per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2025sono stimate in circa tre mesi a partire dall'avvio della due diligence forensic.Quanto sopra esposto ha determinato una progressiva erosione della cassa, che ha generato una crisi finanziaria tale da rendere necessario il finanziamento soci da euro 25 milioni deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2026 ed erogato il giorno successivo dal socio di maggioranza GC Holding, riferibile all’Amministratore Delegato Giovanni Costantino.La Società, si legge nella nota, si impegna ad aggiornare il mercato non appena le risultanze della due diligence forensic consentiranno di disporre di dati verificati, dando altresì contezza degli eventuali scostamenti dei risultati attesi rispetto alle guidance in passato comunicate. Nelle more delle risultanze della due diligence forensic, l’Amministratore Delegato ha avviato una serie di azioni manageriali volte alla ripresa degli extra costi di commessa mediante interlocuzioni con gli armatori delle navi in progress.L'Amministratore Delegato ha informato il Consiglio di Amministrazione che il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ha subìto un ritardo di otto giorni rispetto alle tempistiche ordinarie, in ragione dell’insufficienza di liquidità nel periodo intercorso tra il 4 febbraio 2026 e il perfezionamento del finanziamento soci di GC Holding, riferibile a Giovanni Costantino, erogato il 19 febbraio 2026. Sul frontedelle relazioni sindacali, l'Amministratore Delegato ha riferito che si è tenuta un'assemblea dei lavoratori, all'esito della quale è stato deliberato e attuato uno sciopero di due ore. Il Prefetto ha preso contatto con l'Amministratore Delegato concordando l'istituzione di un tavolo di confronto con il Sindaco, le associazioni sindacali e l'Autorità Portuale, la cui convocazione è prevista nei prossimi giorni.Anche alla luce delle necessità operative legate all’ordinario avanzamento delle commesse in corso non è previsto il ricorso alla cassa integrazione.La Società ha avviato interlocuzioni con il sistema bancario e con le società di factoring, al fine di concordare le misure necessarie ad affrontare la situazione finanziaria. Un primo incontro con le banche è previsto nei prossimi giorni. La Società aggiornerà il mercato sull'esito di dette interlocuzioni.Stante la necessità di procedere a una rendicontazione contabile accurata e di acquisire la relativa opinion della Società di Revisione, i tempi di approvazione del bilancio saranno rimodulati rispettando i termini di legge. La Società aggiornerà il mercato non appena definita la data prevista di approvazione del bilancio. Si rammenta che la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF è attualmente vacante a seguito delle dimissioni del dott. Carniani comunicate al mercato con il comunicato stampa diffuso in data 27 febbraio 2026. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Dirigente Preposto prima dell'approvazione del bilancio.La Società comunica che, in data 24 febbraio 2026, è pervenuta da International Factor Italia S.p.A. ("IFI") una richiesta di pagamento.A seguito di tale comunicazione, il Collegio Sindacale, in data 24 febbraio 2026, e la società di revisione BDO, in data 25 febbraio 2026, hanno trasmesso al Consiglio di Amministrazione apposite segnalazioni ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 14/2019, rilevando la probabile sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del predetto D.Lgs., e concedendo all'organo amministrativo un termine di dieci giorni per riferire loro in merito alle iniziative intraprese e da intraprendere.Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle segnalazioni. L'Amministratore Delegato è al lavoro - con il supporto dei consulenti legali e finanziari incaricati - per individuare le forme più adeguate al fine di ripristinare il corretto equilibrio finanziario e si è impegnato a riferire al Consiglio in una riunione da convocarsi entro il termine indicato nelle segnalazioni degli organi di controllo.La Società si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi al mercato non appena emergeranno nuovi sviluppi significativi in merito alle circostanze descritte nel presente comunicato, in conformità agli obblighi di cui alla disciplina applicabile. Le informazioni sono pubblicate secondo modalità che consentono un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico.