Regno Unito: inflazione rallenta come atteso al 3%

Si raffreddano i prezzi alla produzione: dato core evidenzia aumento tendenziale dell'1,9%

(Teleborsa) - Risulta in linea con le attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di febbraio 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,4% su base mensile, in linea con le attese, dopo il -0,5% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3%, in linea con il dato del mese precedente e con il consensus.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato invece in aumento dello 0,6% su base mensile, contro il +0,5% del consensus, dopo il -0,6% di gennaio. La variazione tendenziale si attesta al 3,2%, superiore al 3,1% precedente ed atteso.



Si raffreddano i prezzi alla produzione a febbraio, registrando un calo dello 0,5% su base mensile, dopo il dato invariato del mese precedente e rispetto al +0,3% atteso. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +1,7%, rispetto al +2,6% atteso e dopo il +2,5% del mese precedente. L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un decremento dello 0,8% su mese (+0,2% il mese precedente), mentre è salito dell'1,9% su base annuale (+2,9% precedente).







(Foto: © Chris Dorney / 123RF)

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