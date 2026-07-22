Forte interesse per Societe Generale

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Brilla la big bank francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un aumento del 2,73%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 77,2 Euro, Societe Generale è molto appetibile con stop loss impostato a quota 73,34 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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