Wall Street apre in timido rialzo, sostegno da mercato del lavoro e ipotesi trattative in Iran

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 48.543 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.839 punti.Sale il(+0,73%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,10%) e(+0,84%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.Wall Street prova il recupero dopo le perdite di martedì. A sostenere il sentiment degli investitori è stato un mix di dati positivi dale indiscrezioni su una possibile distensione nelinSul, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran è giunto al suo quinto giorno. Nonostante l'intensità degli scontri, che hanno visto le forze NATO intercettare un missile balistico iraniano diretto verso la, il New York Times ha riportato che emissari di Teheran avrebbero segnalato alla CIA l'apertura diper porre fine alla guerra.Queste notizie hanno parzialmente frenato la corsa dei, con ilche si è stabilizzato intorno agli 81,66 dollari al barile dopo un rally settimanale del 12%. Resta tuttavia alta l'incertezza, alimentata dalle dichiarazioni contrastanti dell'amministrazione Trump sull'effettiva durata delleA bilanciare i timori inflattivi legati all'energia è stato il, che ha mostrato una crescita dei posti di lavoro nel settore privato di 63.000 unità a febbraio, il dato più alto dal luglio 2025. Sebbene la crescita sia stata trainata quasi esclusivamente dai settori istruzione e sanità, il superamento delle attese ha sollevato il morale di Wall Street. Gli investitori attendono ora i dati ufficiali suidi venerdì per avere indicazioni definitive sulle prossime mosse della, dato che i mercati attualmente non prevedono tagli ai tassi almeno fino a luglio.Al top tra i(+2,47%),(+1,78%),(+1,61%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,01%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -2,66%.Resta vicino alla parità(-2,45%).Piatta, che tiene la parità.(+7,16%),(+6,21%),(+6,00%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,99%.Sensibili perdite per, in calo del 7,21%.In apnea, che arretra del 6,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,97%.