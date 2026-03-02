In rosso Tokyo e l'Asia dopo gli attacchi all'Iran

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di Tokyo
, in flessione dell'1,43% sul Nikkei 225
, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità Shenzhen
. Pesante anche la Borsa di Hong Kong
(-1,98%) e Mumbai
(-1,56%). Senza direzione invece Sydney
(-0,05%). Chiusa la Borsa della Corea del Sud per il Giorno dell'Indipendenza.
I bruschi ribassi delle borse asiatiche sono arrivati dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran
nel fine settimana, spingendo al rialzo i prezzi del petrolio e innescando una più ampia fuga dal rischio verso i beni rifugio. I prezzi del petrolio
sono ora in rialzo di oltre l'8% sopra i 70 dollari al barile e l'oro
di circa il 3% a poco più di 5.400 dollari l'oncia.
Attacchi coordinati Usa-Israele hanno ucciso centinaia di persone, tra cui la Guida Suprema Ayatollah Khamenei
e diversi altri alti funzionari. L’Iran ha reagito lanciando attacchi in diversi paesi del Medio Oriente e basi statunitensi nella regione.
Le tensioni Usa-Iran hanno contribuito al crollo delle azioni delle compagnie aeree
asiatiche e al rialzo delle azioni del settore della difesa
. Ma i mercati asiatici sono stati anche penalizzati dalle perdite delle azioni tecnologiche
, poiché gli investitori sono rimasti incerti sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore.
In Cina
, l’attenzione è rivolta alle prossime riunioni delle "due sessioni" dei massimi organi politici del paese, previste tra il 4 e l’11 marzo. Le riunioni stabiliranno l’agenda per il 15° Piano Quinquennale
della Cina.
Sul fronte delle banche centrali, il vice governatore della Bank of Japan
Ryozo Himino ha dichiarato lunedì che la banca centrale continuerà probabilmente ad aumentare i tassi di interesse
, mentre si sposta gradualmente verso una posizione più neutrale sulla politica monetaria.
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta in ribasso dello 0,25%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici: Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti) Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%).