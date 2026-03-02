In rosso Tokyo e l'Asia dopo gli attacchi all'Iran

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dell'1,43% sul, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità. Pesante anche la Borsa di(-1,98%) e(-1,56%). Senza direzione invece(-0,05%). Chiusa la Borsa della Corea del Sud per il Giorno dell'Indipendenza.I bruschi ribassi delle borse asiatiche sono arrivati dopo che glinel fine settimana, spingendo al rialzo i prezzi del petrolio e innescando una più ampia fuga dal rischio verso i beni rifugio. I prezzi delsono ora in rialzo di oltre l'8% sopra i 70 dollari al barile e l'di circa il 3% a poco più di 5.400 dollari l'oncia.Attacchi coordinati Usa-Israele hanno ucciso centinaia di persone, tra cui lae diversi altri alti funzionari. L’Iran ha reagito lanciando attacchi in diversi paesi del Medio Oriente e basi statunitensi nella regione.Le tensioni Usa-Iran hanno contribuito al crollo delle azioni delleasiatiche e al rialzo delle azioni del. Ma i mercati asiatici sono stati anche penalizzati dalle, poiché gli investitori sono rimasti incerti sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore.In, l’attenzione è rivolta alle prossime riunioni delle "due sessioni" dei massimi organi politici del paese, previste tra il 4 e l’11 marzo. Le riunioni stabiliranno l’della Cina.Sul fronte delle banche centrali, il vice governatore dellaRyozo Himino ha dichiarato lunedì che la banca centrale, mentre si sposta gradualmente verso una posizione più neutrale sulla politica monetaria.Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,25%.Il rendimento dell'tratta 2,07%, mentre il rendimento delè pari 1,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%).