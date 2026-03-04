Milano 10:06
44.484 +0,03%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 10:06
10.462 -0,21%
Francoforte 10:06
23.883 +0,39%

Borse europee in leggero rialzo, a Milano corre Lottomatica e affonda MPS

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee, dove spicca la sotto-performance di Madrid dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un embargo commerciale totale nei confronti della Spagna in quanto l'alleato della NATO si è rifiutato di permettere all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per le missioni legate agli attacchi all'Iran.

Guardando a Piazza Affari, spiccano il rialzo di Lottomatica (già in verde ieri dopo i conti, oggi Deutsche Bank alza il target price) e il ribasso di MPS (dopo che, secondo indiscrezioni di stampa, il comitato nomine non ha inserito l'AD Luigi Lovaglio nella short list per il rinnovo del CdA). Tra gli annunci societari, Fineco ha approvato il piano al 2029, prevedendo per EPS, raccolta e nuovi clienti una crescita a un tasso annuo composto "low double digit"; Italgas ha registrato un utile adjusted 2025 in crescita a 674,5 milioni di euro con l'integrazione di 2i Rete Gas e il focus sull'efficienza operativa

Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI cinesi di febbraio hanno mostrato un forte slancio, con le condizioni del settore manifatturiero in miglioramento al ritmo più rapido in oltre cinque anni e i servizi in crescita al massimo degli ultimi 33 mesi. L'indice PMI manifatturiero è salito a 52,1 da 50,3, trainato dai nuovi ordini e dalla produzione, mentre l'indice PMI dei servizi è balzato a 56,7, sostenuto dalla domanda dei clienti (il Capodanno cinese ha probabilmente distorto i dati e i prossimi mesi forniranno un quadro più chiaro. Tuttavia, l'indice PMI ufficiale è sceso a 49,0 a febbraio, evidenziando le persistenti difficoltà per gli ordini alle fabbriche.

Nei mercati energetici, i prezzi hanno continuato a salire con l'intensificarsi degli scontri in Medio Oriente, con i prezzi del gas che viaggiano su livelli allarmanti in Europa. Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz rimane quasi completamente bloccato a causa dei pesanti attacchi aerei, mentre Trump ha dichiarato che la Marina statunitense proteggerà le navi "se necessario" per garantire un flusso ininterrotto di energia, valutando anche la protezione militare e la copertura assicurativa per le petroliere nella regione.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,31%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,32%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +72 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,49%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,56%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,19%, e seduta in verde per Parigi, che riflette un aumento dello 0,49%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,43%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 47.177 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,07%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Lottomatica, che segna un forte rialzo del 3,41%. Leonardo avanza del 2,38%. Si muove in territorio positivo Stellantis, mostrando un incremento dell'1,94%. Denaro su Enel, che registra un rialzo dell'1,60%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -4,20%. Tonfo di Mediobanca, che mostra una caduta del 3,92%. Sottotono Nexi che mostra una limatura dell'1,21%. Deludente Telecom Italia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ariston Holding (+6,65%), CIR (+3,33%), Avio (+2,04%) e Technoprobe (+1,75%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -3,26%. In rosso MARR, che evidenzia un deciso ribasso del 3,07%. Spicca la prestazione negativa di Cembre, che scende del 2,09%. BFF Bank scende dell'1,80%.
