Borse europee in leggero rialzo, a Milano corre Lottomatica e affonda MPS

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee
, dove spicca la sotto-performance di Madrid
dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un embargo commerciale totale nei confronti della Spagna in quanto l'alleato della NATO si è rifiutato di permettere all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per le missioni legate agli attacchi all'Iran.
Guardando a Piazza Affari, spiccano il rialzo di Lottomatica
(già in verde ieri dopo i conti, oggi Deutsche Bank alza il target price) e il ribasso di MPS
(dopo che, secondo indiscrezioni di stampa, il comitato nomine non ha inserito l'AD Luigi Lovaglio nella short list per il rinnovo del CdA). Tra gli annunci societari
, Fineco
ha approvato
il piano al 2029, prevedendo per EPS, raccolta e nuovi clienti una crescita a un tasso annuo composto "low double digit"; Italgas
ha registrato
un utile adjusted 2025 in crescita a 674,5 milioni di euro con l'integrazione di 2i Rete Gas e il focus sull'efficienza operativa
Sul fronte macroeconomico
, gli indici PMI cinesi di febbraio hanno mostrato un forte slancio, con le condizioni del settore manifatturiero in miglioramento al ritmo più rapido in oltre cinque anni e i servizi in crescita al massimo degli ultimi 33 mesi. L'indice PMI manifatturiero è salito a 52,1 da 50,3, trainato dai nuovi ordini e dalla produzione, mentre l'indice PMI dei servizi è balzato a 56,7, sostenuto dalla domanda dei clienti (il Capodanno cinese ha probabilmente distorto i dati e i prossimi mesi forniranno un quadro più chiaro. Tuttavia, l'indice PMI ufficiale è sceso a 49,0 a febbraio, evidenziando le persistenti difficoltà per gli ordini alle fabbriche.
Nei mercati energetici
, i prezzi hanno continuato a salire con l'intensificarsi degli scontri in Medio Oriente, con i prezzi del gas che viaggiano su livelli allarmanti in Europa. Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz rimane quasi completamente bloccato a causa dei pesanti attacchi aerei, mentre Trump ha dichiarato che la Marina statunitense proteggerà le navi "se necessario" per garantire un flusso ininterrotto di energia, valutando anche la protezione militare e la copertura assicurativa per le petroliere nella regione.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,31%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,32%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +72 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,56%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,19%, e seduta in verde per Parigi
, che riflette un aumento dello 0,49%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,43%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 47.177 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,07%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Lottomatica
, che segna un forte rialzo del 3,41%. Leonardo
avanza del 2,38%. Si muove in territorio positivo Stellantis
, mostrando un incremento dell'1,94%. Denaro su Enel
, che registra un rialzo dell'1,60%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -4,20%. Tonfo di Mediobanca
, che mostra una caduta del 3,92%. Sottotono Nexi
che mostra una limatura dell'1,21%. Deludente Telecom Italia
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ariston Holding
(+6,65%), CIR
(+3,33%), Avio
(+2,04%) e Technoprobe
(+1,75%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS
, che ottiene -3,26%. In rosso MARR
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,07%. Spicca la prestazione negativa di Cembre
, che scende del 2,09%. BFF Bank
scende dell'1,80%.