Stevanato prevede 2026 in crescita dopo che i ricavi annuali hanno raggiunto 1,19 miliardi di euro

(Teleborsa) - Stevanato Group, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso il quarto trimestre 2025 con ricavi in crescita del 5% (+7% a cambi costanti) a 346,5 milioni di euro; le soluzioni a elevato valore aggiunto hanno rappresentato il 49% dei ricavi totali. Il margine di profitto lordo è aumentato di 120 punti base al 30,9%, mentre il margine EBITDA adjusted è cresciuto di 70 punti base al 28,2%. L'utile per azione diluito è stato pari a 0,17 euro, mentre l'utile per azione diluito adjusted è stato pari a 0,18 euro nel trimestre.

Nell'esercizio 2025, i ricavi sono aumentati del 7% (+9% a cambi costanti) raggiungendo 1,186 miliardi di euro; le soluzioni a elevato valore aggiunto hanno rappresentato il 46% dei ricavi totali. Il margine di profitto lordo è salito di 160 punti base al 29,0% e il margine EBITDA adjusted è aumentato di 160 punti base al 25,1%. Nell'esercizio 2025, l'utile per azione diluito è cresciuto del 19% a 0,51 euro, mentre l'utile per azione diluito adjusted è aumentato del 13% a 0,54 euro.

Per l'esercizio 2025, gli investimenti (CAPEX) sono stati pari a 294,9 milioni di euro, mentre la società continua ad aumentare la capacità produttiva nei nuovi stabilimenti in Indiana e in Italia. Il flusso di cassa derivante dalle attività operative per l'esercizio 2025 è stato pari a 286,1 milioni di euro. Stevanato ritiene di disporre di una liquidità adeguata per finanziare le proprie priorità strategiche nei prossimi dodici mesi.

"Abbiamo concluso l'esercizio 2025 con un altro trimestre solido, che ha portato a una performance annuale positiva, sostenuta da una forte crescita dei ricavi, da un mix favorevole di soluzioni a elevato valore aggiunto e dal miglioramento dei margini - ha commentato l'AD Franco Stevanato - I biologici continuano a rappresentare un importante fattore di crescita e nel 2025 i GLP-1 hanno contribuito per circa il 19–20% ai ricavi complessivi del Gruppo. Abbiamo dimostrato di essere riusciti a conquistare una quota significativa di questo mercato grazie alla nostra lunga storia come partner affidabile, alla presenza globale che garantisce sicurezza della supply chain e alla qualità dei nostri prodotti, caratteristiche molto apprezzate dai clienti".

La società prevede per l'esercizio 2026: ricavi compresi tra 1,26 e 1,29 miliardi di euro; EBITDA adjusted tra 331,8 e 346,9 milioni di euro; utile per azione diluito adjusted tra 0,59 e 0,63 euro.

"Entriamo nel 2026 con uno slancio positivo e una chiara focalizzazione su un'esecuzione disciplinata - ha aggiunto l'AD - Operiamo in mercati finali attrattivi e in crescita, sostenuti da trend strutturali favorevoli. L'innovazione continua a migliorare l'assistenza ai pazienti e restiamo un partner fondamentale per la fornitura di biologici innovativi. I biologici sono destinati a rimanere il nostro mercato finale a più rapida crescita e un driver chiave per la crescita dei ricavi e l'espansione dei margini, mentre continuiamo a salire lungo la catena del valore. A Latina e Fishers prevediamo di beneficiare sempre più di un migliore utilizzo degli impianti, di maggiori efficienze e della leva operativa, supportando i nostri clienti con qualità e affidabilità".
