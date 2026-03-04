Stevanato prevede 2026 in crescita dopo che i ricavi annuali hanno raggiunto 1,19 miliardi di euro

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ilcon ricavi in crescita del 5% (+7% a cambi costanti) a 346,5 milioni di euro; le soluzioni a elevato valore aggiunto hanno rappresentato il 49% dei ricavi totali. Il margine di profitto lordo è aumentato di 120 punti base al 30,9%, mentre il margine EBITDA adjusted è cresciuto di 70 punti base al 28,2%. L'utile per azione diluito è stato pari a 0,17 euro, mentre l'utile per azione diluito adjusted è stato pari a 0,18 euro nel trimestre.Nell', i ricavi sono aumentati del 7% (+9% a cambi costanti) raggiungendo 1,186 miliardi di euro; le soluzioni a elevato valore aggiunto hanno rappresentato il 46% dei ricavi totali. Il margine di profitto lordo è salito di 160 punti base al 29,0% e il margine EBITDA adjusted è aumentato di 160 punti base al 25,1%. Nell'esercizio 2025, l'utile per azione diluito è cresciuto del 19% a 0,51 euro, mentre l'utile per azione diluito adjusted è aumentato del 13% a 0,54 euro.Per l'esercizio 2025, gli investimenti () sono stati pari a 294,9 milioni di euro, mentre la società continua ad aumentare la capacità produttiva nei nuovi stabilimenti in Indiana e in Italia. Ilper l'esercizio 2025 è stato pari a 286,1 milioni di euro. Stevanato ritiene di disporre di una liquidità adeguata per finanziare le proprie priorità strategiche nei prossimi dodici mesi."Abbiamo, che ha portato a una performance annuale positiva, sostenuta da una forte crescita dei ricavi, da un mix favorevole di soluzioni a elevato valore aggiunto e dal miglioramento dei margini - ha commentato l'- I biologici continuano a rappresentare un importante fattore di crescita e nel 2025 i GLP-1 hanno contribuito per circa il 19–20% ai ricavi complessivi del Gruppo. Abbiamo dimostrato di essere riusciti a conquistare una quota significativa di questo mercato grazie alla nostra lunga storia come partner affidabile, alla presenza globale che garantisce sicurezza della supply chain e alla qualità dei nostri prodotti, caratteristiche molto apprezzate dai clienti".La società prevede per l': ricavi compresi tra 1,26 e 1,29 miliardi di euro; EBITDA adjusted tra 331,8 e 346,9 milioni di euro; utile per azione diluito adjusted tra 0,59 e 0,63 euro.e una chiara focalizzazione su un'esecuzione disciplinata - ha aggiunto l'AD - Operiamo in mercati finali attrattivi e in crescita, sostenuti da trend strutturali favorevoli. L'innovazione continua a migliorare l'assistenza ai pazienti e restiamo un partner fondamentale per la fornitura di biologici innovativi. I biologici sono destinati a rimanere il nostro mercato finale a più rapida crescita e un driver chiave per la crescita dei ricavi e l'espansione dei margini, mentre continuiamo a salire lungo la catena del valore. A Latina e Fishers prevediamo di beneficiare sempre più di un migliore utilizzo degli impianti, di maggiori efficienze e della leva operativa, supportando i nostri clienti con qualità e affidabilità".