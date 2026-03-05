Londra: giornata depressa per Aviva

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica
, con una flessione dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aviva
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aviva
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aviva
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,703 sterline. Primo supporto visto a 6,401. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,255.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)