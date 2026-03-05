Milano 14:17
Londra: giornata depressa per Aviva

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, con una flessione dell'1,92%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aviva evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aviva rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aviva. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,703 sterline. Primo supporto visto a 6,401. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,255.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
