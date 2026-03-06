Madrid: rosso per IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,125 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,312. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)