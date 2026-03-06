Milano 12:57
Madrid: rosso per IAG
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per International Airlines Group, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,125 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,312. Il peggioramento della multinazionale del settore aereo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,06.

