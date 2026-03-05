USA, stoccaggi gas ultima settimana -132 BCF

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 27 febbraio 2026 sono risultati in diminuzione di 122 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(-122 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 52 BCF.Lesi sono dunque portate a 1.886 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 6,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.771) e in discesa del 2,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.929 BCF.