USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 27 febbraio

USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 27 febbraio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 27 febbraio su base settimanale (WoW) -132 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -52 Mld piedi cubi (la previsione era -122 Mld piedi cubi).

