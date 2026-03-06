Giornata in netto ribasso per le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo Piazza Affari
. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Negativo anche il mercato USA. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce inoltre la guerra in Medio Oriente
, giunta al settimo giorno, con l'incertezza che si riflette anche sull'andamento del petrolio
. In particolare, il future sul Brent ha superato i 90 dollari al barile.
La pubblicazione macroeconomica più importante di oggi è il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di febbraio
. Il Dipartimento del Lavoro ha rilevato che lo scorso mese sono stati persi 92.000 posti
, deludendo le attese
che erano per un aumento degli occupati di 59.000 posti. Il tasso di disoccupazione è salito
al 4,4% dal 4,3% di gennaio, leggermente al di sopra delle aspettative di mercato (4,3%). Peggio delle stime anche le vendite al dettaglio
di gennaio.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.143,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 9,82%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +75 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,61%. Sempre in ambito di titoli di Stato, alle 13 si è chiuso il collocamento
della settima emissione del BTP Valore
, scadenza marzo 2032: il MEF ha raccolto 16,2 miliardi di euro
e ha rivisto al rialzo i tassi cedolari
precedentemente comunicati per tenere conto dell'evoluzione della condizioni di mercato
. Nello scenario borsistico europeo
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dello 0,94%, vendite su Londra
, che registra un ribasso dell'1,24%, e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,65%.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre l'1,02%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 46.667 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,36%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,19%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+3,39%), Fincantieri
(+2,59%), ENI
(+1,51%) e Lottomatica
(+1,14%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -5,06%.
Scende BPER Banca
, con un ribasso del 3,80%.
Seduta negativa per Buzzi
, che mostra una perdita del 3,28%.
Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio
, che accusa un calo del 3,26%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+7,99%), in scia al nuovo ordine
per missili dagli Stati Uniti
del valore di 65 milioni di dollari, Reply
(+5,18%), Philogen
(+3,37%) e WIIT
(+2,95%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Italmobiliare
, che ha archiviato la seduta a -5,27%.
Crolla Technoprobe
, con una flessione del 4,45%.
Scivola MARR
, con un netto svantaggio del 2,47%.
In rosso Intercos
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,44%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Venerdì 06/03/2026
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. 126K unità).