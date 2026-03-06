Le Borse europee virano in ribasso con il Brent che balza sopra 87 dollari

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il greggio Brent riprende a guadagnare terreno, venendo scambiato a oltre 87 dollari al barile. In un'intervista al Financial Times, il ministro dell'energia del Qatar ha affermato che la produzione in Qatar non riprenderà fino alla completa cessazione delle ostilità: "Il segnale è quando i nostri militari diranno che le ostilità sono cessate e che non saremo più attaccati - ha detto Kaabi - Non metteremo in pericolo la nostra gente".Le, pronto a chiudere la miglior settimana di rialzi da oltre un anno, mentre i trader scontano ora unquest'anno. Il monetario anticipa anche un solo taglio da parte della Fed per il 2026 (entro settembre), mentre ad un secondo è assegnata una probabilità di poco superiore al 50%.Il presidente statunitenseha affermato di dover essere coinvolto nella nomina del prossimo leader iraniano, respingendo la candidatura di Mojtaba Khamenei, che dovrebbe proseguire le politiche del padre. Questa posizione contrasta con la dichiarazione della Casa Bianca secondo cui il cambio di regime non è l'obiettivo primario della campagna militare. Nonostante l'impennata dei costi energetici, Trump ha dichiarato a Reuters di, affermando: "Se aumentano, aumentano".In, gli Stati Uniti hanno concesso una, con l'obiettivo di alleviare le interruzioni dell'approvvigionamento derivanti dal conflitto in Medio Oriente. "Il conflitto Iran/Stati Uniti/Israele sta aggiungendo un sovrapprezzo per energia e trasporto merci che inasprisce l'equazione macroeconomica - evidenziano gli analisti di - TP ICAP MIDCAP - In uno scenario centrale (petrolio a 80-85 dollari per alcune settimane), l'impatto complessivo rimarrebbe stagflazionistico ma moderato; se le tensioni persistono (petrolio oltre i 100 dollari, interruzioni durature nello Stretto di Hormuz), l'effetto diventa più recessivo (PIL globale stimato -0,6 pt, inflazione +2 pt in 12 mesi nelle economie sviluppate), con Europa/Asia più esposte".La pubblicazione macroeconomica più importante di oggi è il. I primi indicatori ad alta frequenza, come le richieste di sussidio di disoccupazione, la stima settimanale dell'occupazione nel settore privato di ADP e le offerte di lavoro giornaliere online di Indeed Hiring Lab, hanno generalmente segnalato un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro fino a febbraio. Il consensus vede buste paga non agricole di +58.000 a febbraio, rispetto alle 130.000 di gennaio; il tasso di disoccupazione è previsto stabile al 4,3% e, infine, la retribuzione oraria media è prevista invariata al 3,7% su base annua.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,14%.Torna a salire lo, attestandosi a +73 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,60%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,35% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 46.963 punti. Guadagni frazionali per il(+0,24%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,85%),(+2,82%),(+1,92%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.scende del 2,08%. Calo deciso per, che segna un -1,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%.Tra i(+5,62%),(+4,01%),(+2,88%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,14%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,45%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%.