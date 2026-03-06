Le Borse europee provano un leggero rimbalzo mentre il conflitto entra nel settimo giorno

Euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Fincantieri

Leonardo

Nexi

Banca MPS

Italgas

Campari

Mediobanca

Avio

Reply

Ariston Holding

BFF Bank

Italmobiliare

Piaggio

Technoprobe

Caltagirone SpA

(Teleborsa) -, mentre, con l'Iran che ieri ha attaccato l'Azerbaigian e preso di mira altre petroliere nel Golfo, facendo salire i prezzi del greggio.Il presidente statunitenseha affermato di dover essere coinvolto nella nomina del prossimo leader iraniano, respingendo la candidatura di Mojtaba Khamenei, che dovrebbe proseguire le politiche del padre. Questa posizione contrasta con la dichiarazione della Casa Bianca secondo cui il cambio di regime non è l'obiettivo primario della campagna militare. Nonostante l'impennata dei costi energetici, Trump ha dichiarato a Reuters di, affermando: "Se aumentano, aumentano".In, gli Stati Uniti hanno concesso una, con l'obiettivo di alleviare le interruzioni dell'approvvigionamento derivanti dal conflitto in Medio Oriente. "Il conflitto Iran/Stati Uniti/Israele sta aggiungendo un sovrapprezzo per energia e trasporto merci che inasprisce l'equazione macroeconomica - evidenziano gli analisti di - TP ICAP MIDCAP - In uno scenario centrale (petrolio a 80-85 dollari per alcune settimane), l'impatto complessivo rimarrebbe stagflazionistico ma moderato; se le tensioni persistono (petrolio oltre i 100 dollari, interruzioni durature nello Stretto di Hormuz), l'effetto diventa più recessivo (PIL globale stimato -0,6 pt, inflazione +2 pt in 12 mesi nelle economie sviluppate), con Europa/Asia più esposte".La pubblicazione macroeconomica più importante di oggi è il. I primi indicatori ad alta frequenza, come le richieste di sussidio di disoccupazione, la stima settimanale dell'occupazione nel settore privato di ADP e le offerte di lavoro giornaliere online di Indeed Hiring Lab, hanno generalmente segnalato un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro fino a febbraio. Il consensus vede buste paga non agricole di +58.000 a febbraio, rispetto alle 130.000 di gennaio; il tasso di disoccupazione è previsto stabile al 4,3% e, infine, la retribuzione oraria media è prevista invariata al 3,7% su base annua.Sul fronte politico, inlesaranno il primo banco di prova quest'anno per Friedrich Merz e la sua grande coalizione. Con circa 11 milioni di residenti e una delle regioni economicamente più importanti della Germania, lo stato è governato dai Verdi dal 2011.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,37%.Torna a salire lo, attestandosi a +72 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,57%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,21%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 47.315 punti. In denaro il(+0,77%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,09%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,66%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,74%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,43%. In luce, con un ampio progresso del 2,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.di Milano,(+3,99%),(+3,06%),(+2,80%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,16%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.