Milano 11:04
44.559 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:04
10.424 +0,10%
Francoforte 11:04
23.827 +0,05%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Ariston Holding rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ariston Holding, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,109 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,211. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,057.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
