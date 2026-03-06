Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

FTSE Italia Mid Cap

Ariston Holding

indice delle società a media capitalizzazione

Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,109 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,211. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,057.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)