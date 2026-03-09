Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:58
24.628 -0,06%
Dow Jones 19:58
47.117 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: vendite diffuse su Societe Generale

(Teleborsa) - Si muove in perdita la big bank francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,45% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Istituto di credito francese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,98 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64,28 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,4.

