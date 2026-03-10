Milano 13:29
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Chiusura in rosso per il cambio Euro / CAD, che termina la seduta segnando un calo dello 0,71%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,6373, con il supporto più immediato individuato in area 0,6295. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,6258.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
