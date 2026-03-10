La guerra in Iran ribalta i mercati: Wall Street ora batte Europa e Asia

(Teleborsa) - Mentre il conflitto intrascina verso il basso le economie dipendenti dalle, gliconfermano la loro resilienza, sovraperformando drasticamente i peer internazionali. È quanto emerge dall'ultimo Weekly Market Commentary di BlackRock, intitolato "Gauging the Mideast supply shock", che evidenzia una netta frattura nelle performance dei mercati globali."Ilsta stravolgendo i trend recenti e le relazioni ormai consolidate nei mercati globali - si legge nel commemnto -. Le azioni internazionali avevano battuto nettamente i titoli azionari statunitensi fino agli attacchi USA-Israele contro l'Iran, spinti in gran parte dai timori di una '' legata all'nelle industrie a cui gli Stati Uniti sono esposti".La divergenza è guidata dalla diversaallo. A differenza della crisi del 2022, centrata sui gasdotti europei, l'attuale tensione colpisce direttamente i terminal di esportazione e le rotte di spedizione del(Gas Naturale Liquefatto). Il risultato è un divario senza precedenti nei: mentre il gas naturale in Europa è schizzato di quasi il 70%, negli Stati Uniti l'aumento è stato limitato all'8%. Questa protezione energetica ha permesso all'nell'ultima settimana di rimanere sostanzialmente stabile (-0,7%), a differenza dei(-5,5%) e(-4,8%) che sono "affondati bruscamente" sotto il peso dei costi di produzione industriale e dei consumi elettrici.In questo scenario, ihanno smesso di comportarsi come un porto sicuro. Il rendimento delè salito al 4,11%, poiché gli investitori temono che leguidate dall'energia possano complicare la politica dellaNonostante ciò, BlackRock ha deciso di mantenere una posizione di sovrappeso sulle, considerandole il miglior posizionamento strategico in un mondo frammentato dove la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è diventata il principale motore della crescita e della stabilità dei mercati.