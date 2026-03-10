La guerra in Iran ribalta i mercati: Wall Street ora batte Europa e Asia

(Teleborsa) - Mentre il conflitto in Medio Oriente
trascina verso il basso le economie dipendenti dalle importazioni energetiche
, gli Stati Uniti
confermano la loro resilienza, sovraperformando drasticamente i peer internazionali. È quanto emerge dall'ultimo Weekly Market Commentary di BlackRock, intitolato "Gauging the Mideast supply shock", che evidenzia una netta frattura nelle performance dei mercati globali.
"Il conflitto
sta stravolgendo i trend recenti e le relazioni ormai consolidate nei mercati globali - si legge nel commemnto -. Le azioni internazionali avevano battuto nettamente i titoli azionari statunitensi fino agli attacchi USA-Israele contro l'Iran, spinti in gran parte dai timori di una 'disruption
' legata all'IA
nelle industrie a cui gli Stati Uniti sono esposti".
La divergenza è guidata dalla diversa esposizione strutturale
allo shock dell'offerta
. A differenza della crisi del 2022, centrata sui gasdotti europei, l'attuale tensione colpisce direttamente i terminal di esportazione e le rotte di spedizione del GNL
(Gas Naturale Liquefatto). Il risultato è un divario senza precedenti nei prezzi
: mentre il gas naturale in Europa è schizzato di quasi il 70%, negli Stati Uniti l'aumento è stato limitato all'8%. Questa protezione energetica ha permesso all'indice MSCI US
nell'ultima settimana di rimanere sostanzialmente stabile (-0,7%), a differenza dei mercati europei
(-5,5%) e asiatici
(-4,8%) che sono "affondati bruscamente" sotto il peso dei costi di produzione industriale e dei consumi elettrici.
In questo scenario, i titoli di Stato americani
hanno smesso di comportarsi come un porto sicuro. Il rendimento del Treasury a 10 anni
è salito al 4,11%, poiché gli investitori temono che le pressioni sui prezzi
guidate dall'energia possano complicare la politica della Fed
.
Nonostante ciò, BlackRock ha deciso di mantenere una posizione di sovrappeso sulle azioni USA
, considerandole il miglior posizionamento strategico in un mondo frammentato dove la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è diventata il principale motore della crescita e della stabilità dei mercati.