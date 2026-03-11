Geox, nel 2025 migliora la redditività: perdita dimezzata e debito in calo

Geox

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati consolidati dell', che mostrano segnali di ripresa operativa superiori alle previsioni iniziali. Nonostante uncomplessivo di, in calo dell'8,3% rispetto all'anno precedente, il Gruppo è riuscito a migliorare sensibilmente la propria redditività netta. Escludendo l'impatto della chiusura programmata delle filiali in Cina e Stati Uniti e la dismissione di canali distributivi non remunerativi, la flessione deisi attesta al 5,3%.Il dato più significativo riguarda la, che è stata quasi dimezzata passando dai 30,3 milioni del 2024 ai, nonostante il peso di 12,1 milioni di costi non ricorrenti legati alla ristrutturazione. Questo risultato è stato sostenuto da undi 9,0 milioni di euro e da un'efficace gestione della struttura dei, che ha permesso risparmi per oltre 27 milioni di euro. Anche laha registrato un miglioramento, scendendo arispetto ai 103,2 milioni dello scorso anno.L’Amministratore Delegato,, ha commentato con soddisfazione il percorso intrapreso sottolineando che il 2025 è stato un anno di profonda revisione del modello operativo. Secondo il manager, le azioni intraprese hanno già prodotto risultati tangibili: QLa perdita d’esercizio risulta dimezzata rispetto al 2024 e il debito verso le banche si è significativamente ridottoQ. Di Giovanni ha poi aggiunto che la società guarda con determinazione alla prossima fase di crescita: "Sfruttando le proprie competenze e capacità di innovazione tecnologica, Geox si prepara a lanciare sul mercato soluzioni rivoluzionarie inizialmente dedicate alla propria rete retail".Guardando alle, Geox punta con forza sul rilancio delloattraverso unacon uno studio di design di fama internazionale, che curerà l'intera collezione a partire dalla stagione SS27. Il Presidente ha evidenziato come questa scelta porti nuova energia creativa, affermando che "questa collaborazione contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del marchio sui mercati".L'per l'approvazione finale del bilancio è stata convocata per il prossimo 22 aprile 2026.