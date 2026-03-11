Milano 17:35
Geox, nel 2025 migliora la redditività: perdita dimezzata e debito in calo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Geox ha approvato i risultati consolidati dell'esercizio 2025, che mostrano segnali di ripresa operativa superiori alle previsioni iniziali. Nonostante un fatturato complessivo di 608,7 milioni di euro, in calo dell'8,3% rispetto all'anno precedente, il Gruppo è riuscito a migliorare sensibilmente la propria redditività netta. Escludendo l'impatto della chiusura programmata delle filiali in Cina e Stati Uniti e la dismissione di canali distributivi non remunerativi, la flessione dei ricavi si attesta al 5,3%.

Il dato più significativo riguarda la perdita d’esercizio, che è stata quasi dimezzata passando dai 30,3 milioni del 2024 ai 16,2 milioni di euro attuali, nonostante il peso di 12,1 milioni di costi non ricorrenti legati alla ristrutturazione. Questo risultato è stato sostenuto da un EBIT rettificato di 9,0 milioni di euro e da un'efficace gestione della struttura dei costi operativi, che ha permesso risparmi per oltre 27 milioni di euro. Anche la posizione finanziaria netta ha registrato un miglioramento, scendendo a 92,6 milioni di euro di debito rispetto ai 103,2 milioni dello scorso anno.

L’Amministratore Delegato, Francesco Di Giovanni, ha commentato con soddisfazione il percorso intrapreso sottolineando che il 2025 è stato un anno di profonda revisione del modello operativo. Secondo il manager, le azioni intraprese hanno già prodotto risultati tangibili: QLa perdita d’esercizio risulta dimezzata rispetto al 2024 e il debito verso le banche si è significativamente ridottoQ. Di Giovanni ha poi aggiunto che la società guarda con determinazione alla prossima fase di crescita: "Sfruttando le proprie competenze e capacità di innovazione tecnologica, Geox si prepara a lanciare sul mercato soluzioni rivoluzionarie inizialmente dedicate alla propria rete retail".

Guardando alle strategie future, Geox punta con forza sul rilancio dello stile attraverso una collaborazione con uno studio di design di fama internazionale, che curerà l'intera collezione a partire dalla stagione SS27. Il Presidente ha evidenziato come questa scelta porti nuova energia creativa, affermando che "questa collaborazione contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del marchio sui mercati".

L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione finale del bilancio è stata convocata per il prossimo 22 aprile 2026.

(Foto: © tang90246 / 123RF)
