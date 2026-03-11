Geox, nel 2025 migliora la redditività: perdita dimezzata e debito in calo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Geox
ha approvato i risultati consolidati dell'esercizio 2025
, che mostrano segnali di ripresa operativa superiori alle previsioni iniziali. Nonostante un fatturato
complessivo di 608,7 milioni di euro
, in calo dell'8,3% rispetto all'anno precedente, il Gruppo è riuscito a migliorare sensibilmente la propria redditività netta. Escludendo l'impatto della chiusura programmata delle filiali in Cina e Stati Uniti e la dismissione di canali distributivi non remunerativi, la flessione dei ricavi
si attesta al 5,3%.
Il dato più significativo riguarda la perdita d’esercizio
, che è stata quasi dimezzata passando dai 30,3 milioni del 2024 ai 16,2 milioni di euro attuali
, nonostante il peso di 12,1 milioni di costi non ricorrenti legati alla ristrutturazione. Questo risultato è stato sostenuto da un EBIT rettificato
di 9,0 milioni di euro e da un'efficace gestione della struttura dei costi operativi
, che ha permesso risparmi per oltre 27 milioni di euro. Anche la posizione finanziaria netta
ha registrato un miglioramento, scendendo a 92,6 milioni di euro di debito
rispetto ai 103,2 milioni dello scorso anno.
L’Amministratore Delegato, Francesco Di Giovanni
, ha commentato con soddisfazione il percorso intrapreso sottolineando che il 2025 è stato un anno di profonda revisione del modello operativo. Secondo il manager, le azioni intraprese hanno già prodotto risultati tangibili: QLa perdita d’esercizio risulta dimezzata rispetto al 2024 e il debito verso le banche si è significativamente ridottoQ. Di Giovanni ha poi aggiunto che la società guarda con determinazione alla prossima fase di crescita: "Sfruttando le proprie competenze e capacità di innovazione tecnologica, Geox si prepara a lanciare sul mercato soluzioni rivoluzionarie inizialmente dedicate alla propria rete retail".
Guardando alle strategie future
, Geox punta con forza sul rilancio dello stile
attraverso una collaborazione
con uno studio di design di fama internazionale, che curerà l'intera collezione a partire dalla stagione SS27. Il Presidente ha evidenziato come questa scelta porti nuova energia creativa, affermando che "questa collaborazione contribuirà a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del marchio sui mercati".
L'Assemblea degli Azionisti
per l'approvazione finale del bilancio è stata convocata per il prossimo 22 aprile 2026.(Foto: © tang90246 / 123RF)