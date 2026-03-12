Milano 9:56
44.702 -0,16%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:56
10.314 -0,38%
23.587 -0,22%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,52%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 159,399, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,163. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 160,636.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```