Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,52%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 159,399, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,163. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 160,636.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)