Inwit, utile e dividendo in aumento nel 2025. Peggiora la leva finanziaria

(Teleborsa) - Inwit , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 1.077,2 milioni di euro, in aumento del +4% rispetto allo stesso periodo 2024. L'EBITDA si attesta a 984,4 milioni di euro, in aumento del +4%, mentre l'EBITDAaL (EBITDA - Lease cost), principale margine operativo della società, si attesta a 785,9 milioni di euro, in crescita del +4,8%; il rapporto sui ricavi migliora passando dal 72,4% del 2024 al 73,0%, grazie alla crescita dell'EBITDA e al contenimento dei costi di locazione. L'EBIT è pari a 578,3 milioni di euro, con un incremento del +3,5% rispetto allo stesso periodo 2024, mentre l'utile netto si attesta a 360,8 milioni di euro, in crescita del +2% rispetto allo stesso periodo 2024.



Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 313,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 2024 (315,9 milioni). Il recurring free cash flow nel 2025 si è attestato a 633,5 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo 2024, trainato principalmente dalla crescita dell'EBITDA. L'indebitamento finanziario netto, pari a 5.105,9 milioni di euro (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+13%) rispetto al 31 dicembre 2024 (pari a 4.517,1 milioni), essenzialmente per effetto della maggiore remunerazione agli azionisti in termini di dividendi e riacquisto di azioni proprie. La leva finanziaria, in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è in aumento a 5,2x rispetto a 4,8x dello stesso periodo del 2024 per il sopracitato incremento dell'indebitamento finanziario netto (leva finanziaria pari a 5,0x nel terzo trimestre 2025).



In linea con la dividend policy per l'orizzonte 2024-2026, il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea il pagamento di un dividendo, relativo all'esercizio 2025 e inclusivo dell'utilizzo di parte delle riserve disponibili, pari a 0,5543 euro per azione, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 20 maggio 2026 (data stacco cedola 18 maggio 2026 e record date 19 maggio 2026). In considerazione della limitata visibilità delle evoluzioni di mercato, l'outlook baseline di medio termine prevede un dividendo per azione (DPS) almeno pari ad euro 0,55 (in linea con la guidance aggiornata comunicata il 19 marzo 2025).

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