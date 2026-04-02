Plures, ricavi e margini in crescita a doppia cifra nel 2025 con 547 milioni di investimenti

(Teleborsa) - Plures, multiutility toscana nata dalla fusione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 2.281,4 milioni di euro (+12,2% rispetto al 2024) a seguito sia dell'ampliamento del perimetro di consolidamento che della crescita organica dei business. Il Margine operativo lordo (EBITDA) è stato di 431,5 milioni di euro (+22,8%), l'utile netto consolidato di 72,3 milioni di euro (+3,7%) e l'utile netto di pertinenza del Gruppo di 52,1 milioni di euro (+17,1%).



Gl investimenti operativi sono stati pari a 547 milioni di euro (+59%), l'indebitamento finanziario netto (PFN) si è assestato a 1.124,4 milioni di euro (PFN/EBITDA 2,61x), mentre i dividendi sono pari a 34,4 milioni di euro (in linea con il 2024).



"Il 2025 rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita di Plures, con un deciso salto di scala industriale sostenuto da oltre 540 milioni di euro di investimenti e da una crescita significativa di tutti i principali indicatori economici - ha dichiarato l'AD Alberto Irace - Stiamo costruendo una multiutility integrata, capace di operare su più settori in modo efficiente e competitivo, rafforzando al tempo stesso la nostra presenza nell'energia, nell'ambiente e nel servizio idrico. Le operazioni realizzate e il percorso di digitalizzazione ci consentono di migliorare la qualità dei servizi e di sostenere un piano di sviluppo solido e duraturo".



Nel corso del 2025 è proseguito il processo di integrazione all'interno del Gruppo, con la centralizzazione delle funzioni corporate e l'avanzamento del progetto di trasformazione digitale. Parallelamente, è stato rifinanziato il debito della multiutility e sono state raccolte nuove risorse finanziarie per un miliardo di euro, ottenendo sia il rating finanziario (S&P e Fitch) che quello ESG.

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