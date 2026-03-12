Milano 17:26
44.450 -0,72%
Nasdaq 17:26
24.647 -1,27%
Dow Jones 17:26
46.918 -1,05%
Londra 17:26
10.295 -0,57%
Francoforte 17:26
23.574 -0,28%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 marzo
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 6 marzo su base settimanale (WoW) -38 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -132 Mld piedi cubi (la previsione era -42 Mld piedi cubi).
Condividi
```