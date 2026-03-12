Milano
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 marzo 2026 - 15.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 6 marzo su base settimanale (WoW) -38 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente -132 Mld piedi cubi (la previsione era -42 Mld piedi cubi).
Argomenti trattati
USA
(426)
