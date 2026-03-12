USA, stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana

Nella settimana terminata il 6 marzo 2026

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 6 marzo 2026 sono risultati in diminuzione di 38 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (-42 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 132 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.848 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento delò'8,3% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.707) e in discesa dello 0,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.865 BCF.

