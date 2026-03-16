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Francoforte: movimento negativo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per K+S
(Teleborsa) - Composto ribasso per Kali und Salz, in flessione del 3,45% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di K+S è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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