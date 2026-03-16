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MARR, Equita taglia target price con 2025 sotto le attese per gross margin e costi per servizi

Agroalimentare, Finanza, Consensus
MARR, Equita taglia target price con 2025 sotto le attese per gross margin e costi per servizi
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 9,30 euro per azione (-10%) il target price su MARR, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la raccomandazione "Hold" dopo che la società ha riportato un quarto trimestre 2025 inferiore alle attese sia in termini di EBITDA che di utile netto.

Il management in conference call è apparso cautamente fiducioso, con una partenza d'anno positiva. È atteso un miglioramento dell'EBITDA margin FY26, guidato dal Gross Margin (grazie alla segmentazione dell'offerta) e con anche un "lieve" miglioramento nell'incidenza dei costi operativi (servizi + personale) grazie al minore impatto dei costi di start-up delle nuove strutture logistiche per oltre 1 milione di euro (vs. stima a 2 milioni di euro), e ulteriori graduali risparmi dalle prime efficienze in Marr Service dal 2Q/3Q26.

Equita lascia le stime sul fatturato FY invariato (a +3,5%) ma taglia l'EBIT del -7% (15% sotto consensus) per la maggior base costi 2025, minori risparmi e maggiori accantonamenti, e taglia l'utile netto del -14% (anche per fine-tuning su oneri finanziari e tax rate). Revisioni leggermente più contenute per gli anni successivi.

"Il titolo tratta a valutazioni non particolarmente attraenti (14x-12x PE 26-27 vs. 14x medio a 3 anni) e deve digerire un taglio delle attese di consensus - si legge nella ricerca - Confermiamo l'Hold, anche in attesa di maggiore visibilità sui benefici del riassetto logistico e sui rischi relativi ai costi di energia/trasporti".
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