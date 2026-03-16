MARR, Equita taglia target price con 2025 sotto le attese per gross margin e costi per servizi

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 9,30 euro
per azione (-10%) il target price
su MARR
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la raccomandazione
"Hold
" dopo che la società ha riportato
un quarto trimestre 2025 inferiore alle attese sia in termini di EBITDA che di utile netto.
Il management in conference call è apparso cautamente fiducioso, con una partenza d'anno positiva. È atteso un miglioramento dell'EBITDA margin FY26
, guidato dal Gross Margin (grazie alla segmentazione dell'offerta) e con anche un "lieve" miglioramento nell'incidenza dei costi operativi (servizi + personale) grazie al minore impatto dei costi di start-up delle nuove strutture logistiche per oltre 1 milione di euro (vs. stima a 2 milioni di euro), e ulteriori graduali risparmi dalle prime efficienze in Marr Service dal 2Q/3Q26.
Equita lascia le stime sul fatturato FY invariato (a +3,5%) ma taglia l'EBIT del -7% (15% sotto consensus) per la maggior base costi 2025
, minori risparmi e maggiori accantonamenti, e taglia l'utile netto del -14% (anche per fine-tuning su oneri finanziari e tax rate). Revisioni leggermente più contenute per gli anni successivi.
"Il titolo tratta a valutazioni non particolarmente attraenti
(14x-12x PE 26-27 vs. 14x medio a 3 anni) e deve digerire un taglio delle attese di consensus - si legge nella ricerca - Confermiamo l'Hold, anche in attesa di maggiore visibilità sui benefici del riassetto logistico e sui rischi relativi ai costi di energia/trasporti".